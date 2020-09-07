Новости

Вышел трейлер сериала "Мы" с Томом Холландером 15:09
Федор Бондарчук рассказал о съемках сериала "Псих" 14:55
Правительство уточнило правила охраны водных объектов 14:50
В Оренбуржье при столкновении иномарки с трактором погиб ребенок 14:47
В Якутии у сотрудника СИЗО нашли наркотики на 30 млн рублей 14:42
Джейми Фокс с дочерью снимут ситком для Netflix 14:42
Московский велопатруль зафиксировал 40 нарушений ПДД в августе 14:41
В дачном кооперативе в Подмосковье найдены тела трех человек 14:37
Хлоя Морец сыграет в фильме Мэтта Ривза про войну с андроидами 14:33
ФАС снизила цены на лекарственные препараты из перечня ЖНВЛП 14:32
Оппозиция в Грузии намерена выдвинуть Саакашвили на пост премьера 14:29
Видео: В Ингушетии три человека погибли в ДТП со свадебным кортежем 14:27
Найденные после ночевки в горах Сочи дети оказались здоровы 14:24
Новосибирский суд изъял у дельфинария незаконно выловленных моржей 14:20
В Москве автомобиль протаранил пассажирский автобус 14:13
Москалькова встретилась со студентами Казанского университета 14:13
Памфилова считает, что досрочных выборов в Госдуму не будет 14:12
В Оренбурге полиция оштрафовала участников ночной вечеринки с оружием 14:12
Названа фатальная опасность для переболевших COVID-19 детей 14:10
Губернатор заявил, что на Кубани не будет возвращен карантин 14:06
Ушедшему из театра Табакова Матвееву нашли замену 13:59
Вышел трейлер сериала с Матвеевым и Богомоловым "Шерлок в России" 13:48
Фестиваль телесериалов "Пилот" перенесен на 2021 год 13:46
В Москву придут дожди 13:25
В Кремле ждут информацию ФРГ по Навальному в ближайшие дни 13:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тринадцать премьер недели по ТВ и в Интернете
Тринадцать премьер недели по ТВ и в Интернете
Фото: Каким стал обновленный Северный речной вокзал в Москве
Фото: Каким стал обновленный Северный речной вокзал в Москве
Автовладельцы смогут оформлять мелкие аварии онлайн
Автовладельцы смогут оформлять мелкие аварии онлайн
07.09.2020 14:32
Рубрика: Экономика

ФАС снизила цены на лекарственные препараты из перечня ЖНВЛП

Текст: Светлана Ментюкова
Федеральной антимонопольной службе удалось снизить 242 цены на лекарства из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Об этом сообщает пресс-служба ФАС.
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

"Изменение системы ценообразования и переход от неэффективного "затратного" метода на индикативные параметры позволило ФАС России в 2019 году снизить 242 цены на лекарственные препараты из перечня ЖНВЛП", - говорится в сообщении со ссылкой на доклад главы службы Игоря Артемьева "О развитии конкуренции за 2019 год".

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Минздрав включил в список препаратов для лечения COVID 10 лекарств

Согласно приведенным данным, всего с 2016 года антимонопольная служба снизила более 1 тысячи предельных отпускных цен производителей на жизненно важные препараты. Средний размер снижения составил 40%.

До конца 2020 года ФАС России завершит масштабный пересмотр всех зарегистрированных предельных отпускных цен производителей препараты из перечня ЖНВЛП, цены на которые были зарегистрированы в 2010-2019 годах.

Пересмотр проводится в рамках исполнения ФЗ от 06 июня 2019 года № 134-ФЗ и постановления правительства РФ от 16 декабря 2019 года № 1683 "Об обязательной перерегистрации по действующим правилам всех зарегистрированных в 2010-2019 годах предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП".

Экономика Товары и цены Правительство ФАС Цены на лекарства

Главное сегодня

В Кремле заявили о визите Лукашенко в ближайшие дни
Зарплаты бюджетников с 1 октября проиндексируют на 3%
За сутки в России подтверждено 5185 случаев COVID-19 в 84 регионах
В России могут ограничить создание аптечных сетей
Попова: В разных регионах от 4 до 50% населения имеют иммунитет к коронавирусу
Введены наказания за шум в "тихий час" и опоздания к врачу
Впервые в России выдан кредит под залог цифровых активов