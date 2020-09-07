ФАС снизила цены на лекарственные препараты из перечня ЖНВЛП

Федеральной антимонопольной службе удалось снизить 242 цены на лекарства из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Об этом сообщает пресс-служба ФАС.

"Изменение системы ценообразования и переход от неэффективного "затратного" метода на индикативные параметры позволило ФАС России в 2019 году снизить 242 цены на лекарственные препараты из перечня ЖНВЛП", - говорится в сообщении со ссылкой на доклад главы службы Игоря Артемьева "О развитии конкуренции за 2019 год".

Согласно приведенным данным, всего с 2016 года антимонопольная служба снизила более 1 тысячи предельных отпускных цен производителей на жизненно важные препараты. Средний размер снижения составил 40%.

До конца 2020 года ФАС России завершит масштабный пересмотр всех зарегистрированных предельных отпускных цен производителей препараты из перечня ЖНВЛП, цены на которые были зарегистрированы в 2010-2019 годах.

Пересмотр проводится в рамках исполнения ФЗ от 06 июня 2019 года № 134-ФЗ и постановления правительства РФ от 16 декабря 2019 года № 1683 "Об обязательной перерегистрации по действующим правилам всех зарегистрированных в 2010-2019 годах предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП".