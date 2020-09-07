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07.09.2020 14:55
Рубрика: Культура

Федор Бондарчук рассказал о съемках сериала "Псих"

Текст: Сусанна Альперина
Фото: more.tv Фото: more.tv
Фото: more.tv

В Москве закончились съемки первого сериала Федора Бондарчука "Псих" по сценарию Паулины Андреевой. Премьера намечена на 5 ноября.

Фото: kinopoisk.ru
Вышел тизер сериала Федора Бондарчука и Паулины Андреевой "Псих"

В восьми сериях рассказывается про успешного столичного психотерапевта Олега, которого играет Константин Богомолов. Главному герою самому нужна помощь. Кризис среднего возраста, жизнь с мамой в 40 лет, потеря самоуважения, медикаментозная зависимость, раздражительность и нарастающая агрессия. К тому же, как можно было узнать из трейлера фильма, уже год, как пропала его жена.

Главную женскую роль сыграла Елена Лядова. Роза Хайруллина сыграла мать психотерапевта, а Олег Меньшиков - его коллегу. Также в сериале заняты Аня Чиповская, Евгения Громова, Игорь Верник, Владимир Симонов, Александр Горчилин и другие актеры.

"Псих" - это настоящее путешествие по летней Москве. Вместе со съемочной группой мы исследовали "Зарядье", посещали Музей архитектуры на Воздвиженке, устраивали поисковые операции в Лыткарино, ютились в небольших квартирах, где мне после масштабного "Вторжения" было даже немного тесно", - рассказал Бондарчук, чьи слова приводятся в пресс-релизе

"Специально для нас приостановили снос полуразрушенного здания на Волоколамском шоссе, и мы стали последними, кто его увидел. А финальная, 55-я, смена проекта прошла под Звенигородом, на огромном поле, с вертолетами, простором и настоящим размахом. Это было лето удивительных съемок и непрерывных вызовов", - отметил режиссер.

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