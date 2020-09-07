ФСБ пресекла крупный канал контрабанды сигарет под видом томатной пасты

ФСБ пресекла крупный канал контрабанды сигарет из Объединенных Арабских Эмиратов под видом томатной пасты.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ, из незаконного оборота изъято около 100 тонн табачной продукции стоимостью 216 млн. рублей. Задержан непосредственный организатор контрабанды.

На кадрах оперативного видео показано задержание ночью на трассе нескольких фур, которые везли груз из Астрахани в Москву.

"Что вы везете?", - спрашивает сотрудник спецслужбы у водителя фуры. Тот отвечает, что томатную пасту и показывает накладную - по документам действительно несколько тонн томатной пасты. Однако, когда в присутствии понятых открывают коробки, которыми доверху забита фура, то там оказываются блоки сигарет.

По данным ЦОС ФСБ, контрабандная партия сигарет перемещалась из ОАЭ в Россию с использованием морского судна в пяти двадцатитонных контейнерах под прикрытием томатной пасты. Впоследствии, товар на грузовиках распределялся по территории России для продажи конечным потребителям. Как сообщили в спецслужбе, по факту контрабанды возбуждено уголовное дело, следственные и оперативные мероприятия продолжаются.