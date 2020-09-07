Германия не смогла выиграть во втором матче подряд Лиги наций

Национальная команда Германии угодила в небольшой кризис. Немцы не могут выиграть уже во втором матче подряд в Лиге наций.

В обоих матчах Лиги наций немцы вели в счете 1:0, но удержать преимущество так и не смогли. Фото: EPA

Этот турнир - какой-то злой рок для Бундестим. В первом розыгрыше Лиги наций подопечные Йоахима Лева провалились, не одержав ни одной победы в четырех играх и заняв последнее место в группе. После того фиаско Лев затеял перестройку и перестал вызывать нескольких именитых ветеранов. В частности, Томаса Мюллера, Матса Хуммельса и Жерома Боатенга.

С той поры дела у немецкой сборной вроде бы наладились. Но вот стартовала Лига наций, и снова у нее проблемы. Сначала Бундестим упустила победу в домашней встрече с испанцами, пропустив на 95-й минуте (1:1), а теперь не смогла одолеть на выезде Швейцарию. Германия повела благодаря голу Илкая Гюндогана, на что хозяева ответили точным ударом Сильвана Видмера. Как итог - 1:1.

- Как и с Испанией, мы могли забить второй мяч и снять все вопросы. Но ребята сами вернули соперника в игру, потеряли слишком много мячей. Так что такой результат - честный итог. Хотя вести в счете дважды подряд и не победить - это раздражает, - признался Лев.

Один из лидеров немецкой сборной Тони Кроос считает, что Германии не хватает игроков, способных выходить из-под прессинга.

- К сожалению, сегодняшняя встреча была очень похожа на игру с испанцами. Мы должны лучше выходить из-под агрессивного прессинга. Нам нужно поработать над этим компонентом. Необходимы футболисты, способные держать мяч в самых сложных ситуациях. Два очка из шести - это немного разочаровывает, - отметил Кроос.

В параллельном матче в группе 4 лиги "А" испанцы не оставили никаких шансов Украине. "Красная фурия" еще в первом тайме повела 3:0, а в концовке встречи забила и четвертый - 4:0.

- Горжусь тем, как мы поработали прошедшую неделю. От каждого игрока без каких-либо исключений я получил именно то, чего и ждал. Увиденное позволяет мне считать, что эти ребята будут делать команду только сильнее, - сказал главный тренер испанцев Луис Энрике.

Одним из героев матча с Украиной стал Серхио Рамос. Капитан "красной фурии" оформил дубль. Рамос забил 23-й мяч в составе испанской сборной и догнал в списке лучших бомбардиров легендарного Альфредо Ди Стефано. Следующий конкурент защитника "Реала" - Эмилио Бутрагеньо (26 голов). Ну а возглавляет список экс-форвард "Валенсии" и "Барселоны" Давид Вилья (59 голов).

- Рад своим голам, но главное - победа. Мы не пропустили, и это очень важно. Потихоньку, шаг за шагом мы строим крепкую сборную. Что касается обновления состава, то любой молодой игрок, который зарабатывает право приехать и выступать за национальную команду, должен принять свою роль и ответственность. Они здесь не только потому, что они многообещающие таланты. От них ждут результата, - подчеркнул Рамос.

Сборная Германии не выиграла ни в одном из шести матчей в Лиге наций

Таким образом, после двух туров в этой группе лидируют испанцы (четыре очка), далее идут украинцы (три), немцы (два) и швейцарцы (одно очко).

В остальных воскресных матчах были зафиксированы следующие результаты: Уэльс - Болгария - 1:0, Андорра - Фарерские острова - 0:1, Ирландия - Финляндия - 0:1, Словения - Молдавия - 1:0, Мальта - Латвия - 1:1, Сербия - Турция - 0:0, Косово - Греция - 1:2.

Свой второй матч в турнире провела и сборная России. В Будапеште подопечные Станислава Черчесова одолели венгров - 3:2, одержав таким образом вторую победу подряд. Специально для "РГ" игру наших разобрал экс-полузащитник сборной России, а также "Спартака" и "Локомотива" Динияр Билялетдинов.

Динияр, вас не удивило, что после почти года простоя сборная вышла и в рабочем стиле сразу выиграла два матча?

Динияр Билялетдинов: Другие команды тоже не играли год. Так что в этом плане все были в равных условиях. Мы играем на своих лучших качествах, как и раньше. Это организация без проседающих моментов. Организованно обороняемся, организованно быстро атакуем. Плюс важно, что команда знает требования тренера. Много сыгранных ребят. Даже если бы три года не играли, все равно бы вышли и показали тот же футбол. Тот, который запомнился нам еще по ЧМ-2018. В этом же ключе сборная действует и сегодня.

То есть можно сказать, что система, которую выстраивает Черчесов, работает?

Динияр Билялетдинов: Работает и хорошо работает. Единственное, последние полчаса второго матча - это не тот максимум, на который способна наша команда. Ну и вообще, если брать обе игры, не считаю, что мы показали максимум от своих возможностей. Был хороший, добротный футбол. Но мы можем и лучше.

То есть дело не в слабости соперников?

Динияр Билялетдинов: Нет, мы играли по сопернику. У сербов какая-то разрозненность была. По именам они вроде бы в порядке, а на поле не очень. Играли мы экономно, я бы так сказал. Знали, что моменты будут, что свое мы забьем. У команды чувствовалась солидность. Думал, что во втором матче будет полегче. Все-таки, на мой взгляд, венгры откровенно слабее сборной России. Но по итоговому счету так не скажешь.

В матче с венграми при счете 3:0 случилась потеря концентрации, как признавались потом сами игроки. Не удивились, что такое возможно при Станиславе Саламовиче?

Динияр Билялетдинов: Да я бы не сказал, что была какая-то прямо потеря концентрации. Посмотрите первый гол: там по флангу чуть ли не волейбольный перепас шел, все в одно касание. Гол на загляденье. В случае со вторым пропущенным мячом немного проспали. Но не назову это именно потерей концентрации. Защищались не без шероховатостей. Но в целом неплохо. Ошибки если и были, носили индивидуальный характер, не системный. То есть голы не стали причиной какой-то несыгранности, как мне кажется.

Кого бы выделили в составе наших? Все хвалят Антона Миранчука, Дзюбу. Может, у вас своя кандидатура?

Динияр Билялетдинов: Роман Зобнин. Это пахарь, который обеспечивает огромные возможности в обороне и в контратаках. Понятно, что у нас любят говорить о тех, кто завершает атаки, но что касается того, что этому предшествует, для меня Роман - ключевая фигура в этой сборной.

А если вернуться к Миранчуку с Дзюбой?

Динияр Билялетдинов: Пока не знаю. У Дзюбы дубль в первом матче, но один мяч он забил с пенальти, другой - после "привоза" их защитника. А так в целом Артем может играть лучше. Да и по второму матчу не сказал бы, что это его уровень. Миранчук молодец, подвижный. Но то же мы все это видели в "Локомотиве". Повторюсь, сборная России пока не показала лучшей своей игры. По результату мы сыграли отлично, шесть очков в двух матчах. Чувствуется, у команды появилась зрелость, что не может не радовать.