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07.09.2020 16:45
Рубрика: В мире

Глава ДНР отложил операцию по уничтожению укреплений ВСУ

Текст: Юрий Когалов

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин отложил до среды начало операции по уничтожению укреплений ВСУ у линии разграничения под Горловкой. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на заместителя начальника управления народной милиции ДНР Эдуарда Басурина.

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Он напомнил, что данные сооружения были возведены в нарушение дополнительных мер по усилению и контролю действующего бессрочного режима прекращения огня. В последние дни, по его словам, там замечена активность со стороны украинских вооруженных формирований.

"На данный момент пока невозможно точно установить, направлены ли эти действия на демонтаж незаконно сооруженных позиций или же наоборот на еще большее их укрепление с целью эскалации обстановки", - заявил Басурин.

После того как об этом было доложено Пушилину, тот принял решение продолжить наблюдение за ситуацией. ВСУ имеют возможность самостоятельно устранить нарушения до вечера 8 сентября. Если этого не произойдет, в 10.00 на следующий день ДНР начнет свою операцию по устранению украинских укреплений.

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