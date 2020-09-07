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Текст:   Марина Трубилина 
18:56 07.09.2020
Российская газета - Федеральный выпуск № 200(8254)

Землякам везде учет

Иностранцы смогут регистрировать мигрантов в своих квартирах

Закон, расширяющий права иностранцев - собственников российской недвижимости, вступил в силу с 7 сентября. Теперь они вправе регистрировать в собственных квартирах мигрантов.
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости

Поправки, инициированные правительством, были внесены в начале лета в Закон "О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации".

Фото: iStock
Поправки в Жилищный кодекс могут ускорить очередь на жилье

До сих пор, как указывалось в пояснительной записке к законопроекту, иностранцы не имели права ставить других приехавших из-за границы граждан на учет по месту пребывания в своем жилом помещении, они могли зарегистрировать только самих себя. Исключения были предусмотрены лишь для высококвалифицированных специалистов и членов их семей. Это правило ограничивает права иностранцев на распоряжение своим имуществом, отмечали разработчики поправок.

Родственники иностранца - собственника жилья вынужденно становились нарушителями закона, считает управляющий партнер компании "Метриум" Мария Литинецкая.

"Проживая в одной квартире, они за деньги регистрировались по совершенно другому адресу", - говорит Литинецкая. Поправки же должны сократить число нелегалов и позволят проще контролировать мигрантов, считает эксперт.

Теперь все категории иностранцев - владельцев жилья смогут выступать принимающей стороной, сообщает ГУ по вопросам миграции МВД России. Такие же права появились у лиц без гражданства. В случае если владелец жилья сам находится за пределами РФ, не важно, иностранец он или гражданин России, мигрант обязан самостоятельно и лично уведомить миграционную службу о своем фактическом месте пребывания. При этом он должен предъявить нотариально заверенное согласие хозяина жилья на свое проживание по этому адресу. Заявление о регистрации по месту жительства или месту пребывания иностранцы теперь могут подавать не только лично, но и через портал госуслуг и многофункциональные центры. Для участников программы переселения в РФ соотечественников срок, в течение которого они освобождаются от постановки на учет по месту пребывания, увеличен до 30 дней со дня прибытия.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Пайщики ЖСК получили право на компенсации наравне с дольщиками

Количество иностранцев - владельцев российской недвижимости год от года увеличивается. В 2017 году, по данным Росреестра, они зарегистрировали права на 22 423 жилых помещения (дома, квартиры, комнаты, доли), а только за 7 месяцев нынешнего года - уже примерно на 20 тысяч. Нововведения, касающиеся регистрации, для некоторых иностранцев станут дополнительной мотивацией для приобретения квартиры в России, но вряд ли эта категория будет многочисленной, считает Литинецкая. В то же время появляется риск организации иностранцами "резиновых" квартир для соотечественников. Впрочем, в законе подчеркивается, что собственник жилья может стать принимающей стороной, если предоставил свою недвижимость именно для фактического проживания. Если будет установлено, что регистрация фиктивная, иностранцу ее аннулируют.

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