Иностранным собственникам жилья разрешили регистрировать у себя мигрантов

Иностранцам, имеющим в собственности недвижимость на территории России, разрешили выступать в качестве принимающей стороны и регистрировать у себя дома граждан других государств. Соответствующий закон о правах собственников жилья принят парламентом, подписан президентом РФ и вступил в силу. Он распространяется и на лиц без гражданства, которые также получили право регистрировать в своем жилье других иностранных граждан.

Жилое помещение на территории России обязательно должно находиться в собственности, и его владелец должен в течение семи рабочих дней уведомить орган миграционного учета о заселении иностранного гражданина.

Но закон освобождает иностранцев-участников госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей от обязанности вставать на учет по месту пребывания на срок, не превышающий 30 дней со дня прибытия.

Если недвижимость, где намерен проживать житель другой страны, принадлежит гражданину России, который постоянно проживает за границей, иностранец обязан лично уведомить орган миграционного учета о своем прибытии. В этом случае также понадобится нотариально заверенное согласие принимающей стороны.