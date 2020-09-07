Иркутская компания создает нефтегазохимическую отрасль в регионе

В Иркутской области началась подготовка к третьему этапу масштабного газового проекта, который реализует крупнейший частный производитель углеводородного сырья в Восточной Сибири - Иркутская нефтяная компания (ИНК). На нем предусмотрен ввод в эксплуатацию Иркутского завода полимеров производственной мощностью 650 тыс. т в год.

В ИНК, в этом году отмечающей свое 20-летие, уточнили, что из Южной Кореи уже доставили 45 единиц крупногабаритного оборудования. Два судна прошли по Севморпути до Тикси в Якутии. Агрегаты перегрузили на баржи и в сопровождении буксиров отправили вверх по Лене до Усть-Кута, где были построены специальный причал и новые подъездные дороги.

Это - лишь часть грандиозного проекта с объемом инвестиций более 450 млрд руб., который ИНК реализует в Иркутской области с 2014-го. Тогда компания приняла долгосрочную стратегию развития нового для себя направления - газового бизнеса. Она создает в регионе нефтегазохимическую отрасль. ИНК основана иркутскими предпринимателями, основные акционеры - председатель совета директоров Николай Буйнов и гендиректор Марина Седых. ИНК - крупнейший налогоплательщик региона, головной офис расположен в Иркутске.

По масштабам проект сопоставим со строительством крупных производственных объектов времен первой, еще советской волны индустриализации Восточной Сибири. Он включает в себя создание системы добычи, подготовки, транспортировки и переработки природного и попутного нефтяного газа. Три этапа предусматривают строительство производственных и инфраструктурных объектов, которые станут частью единой схемы - от добычи газа до выпуска готовой продукции.

На первом этапе построили установку подготовки газа на Ярактинском месторождении и комплекс приема, хранения и отгрузки сжиженного углеводородного газа в Усть-Куте. Их соединил уникальный, первый в России, продуктопровод длиной 193 км, предназначенный для транспортировки широкой фракции легких углеводородов. В будущем по нему смогут прокачивать сырье с содержанием этана до 40 %. Он помог наладить продажу новой продукции: пропан-бутановой смеси и газового конденсата. На втором этапе, окончание которого намечено на 2021-2022 годы, на Ярактинском и Марковском месторождениях возводятся три установки комплексной подготовки газа производительностью 18 млн кубов в сутки. Там будет использоваться новая для России технология ORTLOFF SRC, позволяющая извлекать до 98 % содержащегося в смеси газов этана.

На Ярактинском месторождении строится гелиевый завод мощностью 10 млн л сжиженного газа в год, а в Усть-Куте - газофракционирующая установка мощностью до 900 тыс. т высококачественного этанового сырья в год. Оно будет предназначено для завода полимеров, технология производства которого позволит ему встать в один ряд с ведущими мировыми производителями. А по объему производства он будет вторым в России. Его строительство внесет вклад в развитие несырьевого экспорта. По оценкам ИНК, после запуска завода региональный продукт Иркутской области вырастет на 4 процента. Реализация проекта станет "импульсом развития" для северных городов. Усть-Кутский район - уже один из центров экономического роста Восточной Сибири.

Это еще и хороший пример государственно-частного партнерства. В районе создадут более 2000 высококвалифицированных рабочих мест, на период строительства - более 7000. Компания построит микрорайон, где будут проживать до 3000 сотрудников и членов их семей, возведет современный медкорпус ценой более 500 млн руб., профинансирует ПСД капремонта главного корпуса ЦРБ. Государство же строит для микрорайона котельную, водозабор и подстанцию, финансирует строительство двух детсадов по 140 мест и школы на 520 учеников.

На совещании у министра финансов РФ Антона Силуанова было принято решение о господдержке этого плана. Большой газовый проект не остался без внимания со стороны федерального и регионального правительств. К тому же развитие газохимии включено в число приоритетов экономической политики страны, а в Госдуму внесен законопроект о поддержке нефтегазохимических заводов. Иркутская нефтяная компания станет компанией полного производственного цикла, а газовый бизнес будет генерировать порядка 700 млн $ несырьевого экспорта в год. Идея возникла в середине 2000-х, когда ИНК начала решать стратегическую задачу: как эффективно использовать огромные запасы природного и попутного нефтяного газа на своих месторождениях.

Это сырье в Восточной Сибири десятилетиями не было востребовано из-за отсутствия транспортной инфраструктуры и рынков сбыта. Без инновационных технологий и нестандартных решений полномасштабного развития месторождений нефти и газа было не достичь.

В 2010-м компания впервые в РФ запустила технологию сайклинг-процесса для утилизации невостребованных объемов попутного нефтяного газа. Она позволяет производить обратную закачку газа в пласт с одновременным отбором газового конденсата. Технология повысила коэффициент извлечения газового конденсата на 80 %. Также впервые для закачки газа в пласт и повышения нефтеотдачи была внедрена технология водогазового воздействия. С 2014-го по 2018-й был пройден путь от проверки идеи до уверенного прироста коэффициента извлечения нефти на пилотном участке Ярактинского месторождения до 50 %. Это был прорыв в отрасли.

Новая индустрия даст Восточной Сибири новые рабочие места, повысит качество жизни, уровень образования, медицины, малого и среднего бизнеса.

Восточная Сибирь обладает огромным потенциалом (порядка 20 проц. от общероссийских запасов газа), но из-за отсутствия газотранспортной инфраструктуры доля извлекаемых запасов не превышает 0,3 проц. Только реализация крупных инвестпроектов и господдержка позволят рационально использовать природные ресурсы.