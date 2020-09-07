Крупнейшие американские IT-компании поднимут стоимость своих услуг в Европе в связи с введением в некоторых странах "налога на Google".

Сегодня такие цифровые гиганты, как Apple, Google, Facebook, Amazon, аккумулируют огромную прибыль, оказывая услуги по всему миру. При этом налоги они платят в странах с низкой налоговой ставкой - например, в Ирландии и Нидерландах. Мировое сообщество давно обсуждает вопрос перехода к уплате НДС на территории оказания услуг. Так, Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) призывает к выработке единого налогового подхода в странах - членах организации. Россия, в частности, высказывала готовность имплементировать рекомендации ОЭСР в свое законодательство. Однако США, резидентами которых являются большинство IT-гигантов, выступает категорически против данного подхода в налогообложении.

Поэтому страны "сепаратно" вводят НДС на услуги, контент и продукты зарубежных IT-компаний. В России подобный налог, известный как "налог на Google", действует с 2017 года. Теперь очередь дошла до Великобритании и еще нескольких европейских стран, о чем они объявили в июне. Американские техгиганты предупредили, что переложат "налоговые расходы" на плечи потребителей. На днях стало известно, что Google, Amazon, Apple и другие компании с ноября поднимут комиссию за свои услуги в Европе в среднем на 2-3%.

Российских компаний новый европейский налог практически не затронет, пояснил президент ассоциации "Руссофт" Валентин Макаров. Он рассчитан на крупных игроков с оборотом более 750 млн евро и практически не касается разработчиков программного обеспечения.

Google построит город для сотрудников

Компания Alphabet, которая владеет Google, представила проект технологичного города Middlefield Park. Его планируют построить недалеко от штаб-квартиры Google в Маунтин-Вью, штат Калифорния. Об этом сообщает телеканал CNBC.

Новый город расположится на площади в 16 га. Всего планируется построить шесть жилых домов суммарно на 1850 квартир. При этом ИТ-гигант сохранит за собой право собственности на большую часть города, включая жилье, но общественные пространства, такие как парк, футбольное поле, бассейн, база отдыха, будут открыты для всех.

В 2019 году CEO компании Сундар Пичай говорил, что корпорация планирует построить для своих сотрудников 15 тысяч домов и готова выделить на это 1 млрд долларов.

Будущий город Google по замыслу очень похож на советские наукограды. "Нынешний офис Google в Калифорнии, Google Plex - это изначально некое подобие наукограда, - говорит аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Сейчас компания пытается расширить его и улучшить. Такие города созданы для того, чтобы люди общались между собой, придумывали новые идеи и воплощали их в жизнь.

Подготовил Иван Черноусов