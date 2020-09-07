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07.09.2020 23:27
Рубрика: Экономика

Ветер в серверной

IT-системы госорганов перейдут на облачную платформу
Текст: Ирина Алпатова
Российская газета - Столичный выпуск № 200(8254)
Эксперимент по переводу информационных систем госорганов в "облако" продлили на два года. Постановление правительства об этом опубликовано накануне, проект реализуется в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика". Идея перенести работу государственных IT-систем на удаленные серверы прорабатывается с 2018 года. Это позволило бы обеспечить их бесперебойную работу, а также сэкономить на закупках компьютерной техники до 10% бюджетов всех уровней.

В прошлом году минкомсвязь представила концепцию государственной единой облачной платформы (ГЕОП), согласно которой вся необходимая инфраструктура будет построена на основании госконтрактов с привлечением коммерческих компаний. Как рассказывал ранее представитель организации "Цифровая экономика", такая практика уже существует в некоторых странах - например, в США и Германии.

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Согласно концепции, ресурсы платформы будут расположены в России, работать преимущественно на отечественном ПО, а вся находящаяся в "облаке" информация будет ежедневно копироваться на материальный носитель и храниться там в течение месяца.

Изначально эксперимент по переводу государственных информационных систем в "облако" должен был закончиться в декабре 2020 года, однако минкомсвязь приняла решение продлить его еще на два года. Отчасти это связано с появлением нового участника - к проекту присоединяется Росстат. Разрабатываемая им Цифровая аналитическая платформа станет важной надстройкой ГЕОП и объединит в себе все статистические данные.

Кроме того, будут опробованы подходы в сокращении ведомственных затрат на организацию и эксплуатацию собственных ЦОД, рассказал Константин Гурзов, директор департамента проектов по информатизации минкомсвязи. Продление срока проведения эксперимента позволит получить более достоверные данные по его результатам.

Наработки по созданию ГЕОП могут стать и основой для формирования единой цифровой платформы "Гостех" по оказанию госуслуг в электронном формате. Такое предложение высказывали ранее ВТБ, "Ростелеком" и "Почта России".

Экономика Отрасли Связь

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