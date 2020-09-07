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07.09.2020 07:28
Рубрика: В мире

Из-за тайфуна "Хайшен" в Южной Корее остановлены два энергоблока АЭС

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)
Тайфун "Хайшен" добрался до Корейского полуострова и в настоящий момент двигается на север, следуя по территории Южной Кореи. В стране идут сильнейшие дожди, дует мощный ветер, из-за неполадок вынужденно остановлены два энергоблока АЭС.
Фото: AP Photo/Lee Jin-man Фото: AP Photo/Lee Jin-man
Фото: AP Photo/Lee Jin-man

Южная Корея в полной мере чувствует удар стихии в лице мощного "Хайшена". Сначала в зоне влияния тайфуна оказался курортный остров Чечжу, а затем непогода обрушилась на расположенный на юго-востоке страны второй крупнейший мегаполис Пусан.

В Японии от тайфуна пострадали 36 человек

Накануне корейские, японские, американские и европейские метеорологи дали противоречивые прогнозы относительно точного пути движения эпицентра тайфуна. Корейцы ожидали, что центр пройдет по Восточному (Японскому) морю, вдоль восточного побережья страны далее на север, тогда как остальные утверждали, что "Хайшен" проследует непосредственно по материку через ряд крупных городов.

В итоге частично правы оказались и те и другие: примерно в семь часов по местному времени (час ночи по Москве) эпицентр "Хайшена" вплотную подошел к Пусану, а затем зашел на сушу и проследовал на север мимо города Ульсан. Ожидается, что тайфун пройдет по материку и снова отойдет в море в районе города Каннын в провинции Канвон.

Вне зависимости от точного маршрута продвижения эпицентра тайфуна "Хайшен" удар стихии в полной мере сейчас чувствует вся Южная Корея, в особенности ее восточная часть. Вновь в реках поднялся уровень воды, произошли подтопления дорог, зафиксированы оползни. Отменены многие авиарейсы и частично прекращено движение поездов, закрыто паромное сообщение. Стала поступать информация о разрушении десятков домов. Кое-где повреждены линии электропередач, до 17 тысяч семей остались без электричества.

В расположенной на юго-востоке страны атомной электростанции "Вольсон" произошла остановка двух энергоблоков. В 8 часов 38 минут утра сработала автоматика на энергоблоке № 2, а через сорок минут и на блоке № 3, остановив оба реактора. По предварительным данным, имеют место нарушения в системе снабжения электричеством энергоблоков, но радиационный фон остается в норме.

Нынешний август и начало сентября выдались очень непростыми для Корейского полуострова в плане непогоды. Сначала на Южную и Северную Корею обрушились рекордные муссонные дожди, а затем один за другим до сих пор следуют тайфуны. Метеорологи при этом предупреждают, что "Хайшен" скорее всего не станет последним незванным гостем. В ближайшие дни прогнозируется зарождение еще двух тайфунов и оба имеют все шансы, чтобы в итоге добраться до Корейского полуострова.

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