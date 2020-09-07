Кабмин подготовил план мероприятий по развитию зернового комплекса

Правительство подготовило план мероприятий для долгосрочной стратегии развития зернового комплекса на ближайшие 15 лет, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.

"Наша цель - увеличить экспорт сельхозпродукции и продовольствия в течение четырех лет, - напомнил он ближайшие задачи. - Существенную часть его - более трети - составляют поставки зерновых культур".

К необходимым мерам кабинет министров отнес обновление нормативной базы, развитие цифровых технологий в агрологистике, которые позволят снизить издержки на транспортировку, расширение биржевой торговли зерном, а также внедрение федеральной информационной системы прослеживаемости зерна и продуктов его переработки.

- Все эти меры не только помогут повысить доходность российского АПК, но и дадут прирост в смежных отраслях, в том числе за счет увеличения спроса на продукцию машиностроения и химической промышленности, - считает Мишустин.