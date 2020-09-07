Как нельзя чистить свой смартфон. Пять распространенных ошибок

Известно, что смартфон, поручни в общественном транспорте руль автомобиля - чуть ли не самые грязные предметы, которых ежедневно касается каждый городской житель.

Многие используют влажные антибактериальные салфетки для протирки всего и вся - включая электронные устройства. И это большая ошибка. Рассказываем, как нельзя и как можно чистить поверхность смартфона, если он вам еще дорог.

1. Антибактериальные салфетки часто содержат этиловый или другой (например, изопропиловый) спирт, который уничтожает олеофобное покрытие экрана. В итоге стекло начнет собирать отпечатки пальцев гораздо быстрее.

Кстати, именно по этой же причине производители смартфонов часто не рекомендуют использовать защитные стекла. Клей, который на них нанесен, при отклеивании "забирает" с собой и часть олеофобного покрытия.

2. Помимо антибактериальных салфеток, крайне не рекомендуется (даже запрещается) использовать для очистки смартфона различные универсальные моющие средства и жидкости для мытья посуды. Их агрессивная среда может разъедать детали устройства.

Фото: istock

3. Нельзя использовать для протирки смартфона бумажные салфетки, туалетную бумагу, бумажные полотенца. Их зачастую грубая структура может оставить заметные царапины на стекле и корпусе.

4. Нужно избегать использования фена, если смартфон сильно намок в процессе чистки или протирки. Во-первых, под влиянием высокой температуры некоторые компоненты могут выйти из строя или деформироваться, а во-вторых, струя воздуха только загонит влагу вглубь девайса, где она натворит еще больше бед.

5. Не рекомендуется чистить включенный смартфон. Специалисты из FixMyPhone настоятельно советуют отключить устройство и, если есть возможность, вынуть батарею (хотя во многих современных смартфонах без специальных инструментов это сделать невозможно). Включать смартфон можно только тогда, когда он полностью высохнет.

Теперь - как чистить смартфон правильно.

Нужно взять сухую и чистую ткань из микрофибры и аккуратно протереть устройство, не надавливая. Операцию необходимо повторить несколько раз. Если грязь осталась, можно капнуть на экран каплю дистиллированной воды и протереть его еще раз. Также для очистки можно использовать раствор дистиллированной воды и 70-процентного изопропанола (изопропилового спирта) - их нужно смешать в соотношении 1:1 и смачивать небольшой участок микрофибры перед протиркой. Такая смесь позволит убрать жирные пятна и отпечатки пальцев и убьет бактерии.