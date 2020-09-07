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07.09.2020 17:50
Рубрика: Общество

Ошибки.net

Каким будет ЕГЭ-2021 по русскому языку
Текст: Ксения Семенко
Опубликованы проекты демоверсии ЕГЭ в 2021 году. О новшествах на экзамене по русскому языку в интервью "РГ" рассказал эксперт ЕГЭ, председатель Ассоциации учителей русского языка и литературы в Москве Роман Дощинский:
Роман Дощинский: В ЕГЭ по русскому языку еще больше усилена аналитическая работа с текстом. Фото: Аркадий Колыбалов/РГ Роман Дощинский: В ЕГЭ по русскому языку еще больше усилена аналитическая работа с текстом. Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
Роман Дощинский: В ЕГЭ по русскому языку еще больше усилена аналитическая работа с текстом. Фото: Аркадий Колыбалов/РГ

- Изменения минимальные, но есть. Во-первых, прибавился балл за один критерий в сочинении - комментарий проблемы исходного текста. Теперь за него можно получить не пять, а шесть первичных баллов. Во-вторых, изменился сам этот критерий, вместе с формулировкой задания 27 (сочинение). Раньше выпускнику нужно было привести два примера-иллюстрации из исходного текста, пояснить их и указать между ними связь. Теперь же ее нужно не просто указать, но и проанализировать, а именно - раскрыть, конкретизировать, пояснить.

Фото: iStock
Опубликован тренажер компьютерного ЕГЭ по информатике

Объясню на примере. Что делали выпускники 2020 года? Они писали, допустим, что первый пример противопоставлен второму. Или первый пример дополняет второй. А почему противопоставлен? В чем дополняет? Об этом экспертам, проверяющим работу, приходилось только догадываться. Может быть, у героев разные характеры? Может быть, они поступают совершенно по-разному в похожей ситуации? Вот за эти рассуждения и дается еще один балл. Таким образом, в ЕГЭ по русскому языку еще больше усилена аналитическая работа с текстом.

Ну и третье изменение - в девятом задании. В проекте демоверсии оно звучит так. "Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда содержится безударная проверяемая гласная корня". Формулировка - чуть-чуть изменилась. И слегка произошла коррекция подобранного материала: если раньше выпускнику для ответов предлагались списки слов с пропущенными буквами, то теперь пропущенных букв нет. Все слова написаны полностью. Например, "увековечить", "исполнитель", "прославлять".

Кстати

Федеральный институт педагогических измерений опубликовал демоверсии и для ОГЭ в будущем году. Материалы касаются 14 школьных предметов, по которым девятиклассники сдают выпускной экзамен. При этом изменений нет только в трех из них: по русскому языку, географии и информатике.

- Из-за эпидемиологической ситуации ОГЭ в нынешнем году проведен не был. Тем не менее в проекты 2021 года внесен ряд изменений, - рассказали в Рособрнадзоре.

Так, количество заданий в ОГЭ по математике уменьшилось на одно за счет объединения заданий на преобразование алгебраических и числовых выражений в одно - оно теперь под номером 8.

В ОГЭ по литературе - новое задание на анализ фрагмента произведения. В ОГЭ по истории общее число заданий увеличено с 21 до 24. В работу включены три задания на проверку знаний по всеобщей истории (истории зарубежных стран). В ОГЭ по физике увеличилось число заданий с развернутым ответом: добавлена еще одна качественная задача. Расширилось содержание задания 17 (это экспериментальное задание на реальном оборудовании): добавлено исследование зависимости одной физической величины от другой, включающее не менее трех прямых измерений с записью абсолютной погрешности.

Все это сейчас - на общественном обсуждении. Все замечания и предложения принимаются до 30 сентября.

Общество Образование ЕГЭ в России

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