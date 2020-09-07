Экспертный поставщик аккумуляторных батарей и официальный представитель ведущих мировых производителей компания "Энергоэлемент" получила от МСП-банка первый в России кредит под залог интеллектуальной собственности - двух патентов на изобретения. Сумма кредита, выданного под 8,5% годовых, составила 4,3 млн рублей.

Председатель совета директоров краудлендинговой платформы Co-Fi Александр Сухотин подчеркнул, что займы под залог интеллектуальных прав имеют большое будущее, несмотря на сложность оценки нематериальных активов: "Некоторое время назад музыкальный лейбл Black Star, основанный Тимати, использовал товарный знак для получения кредита на развитие ресторанного бизнеса. Но заем, полученный компанией "Энергоэлемент", наиболее заметный случай полноценного банковского кредитования под залог интеллектуальной собственности. Патент не самое ликвидное имущество для залога: он имеет ограниченный срок действия, и при его использовании в качестве залога возникает много рисков, один из которых состоит в том, что его не всегда просто оценить. Если обладатель патента зарабатывает роялти, то при появлении нового изобретения их выплаты могут прекратиться. Мнение участников рынка сводилось к тому, что более ликвидны в первую очередь объекты авторского права - например, музыка и кинопроизведения, которые могут быть коммерчески успешными в течение долгого времени и имеют наиболее предсказуемые доходы".

Эксперт добавил, что в России интеллектуальная собственность становится активом, который дает возможность правообладателю не только зарабатывать на ней, но и использовать производные инструменты - например, кредитование под залог интеллектуальных прав. Однако, по его словам, банкам необходимы профессионалы для оценки интеллектуальных прав: "Специализированные компании могут проанализировать не только доходность патента, но и риски. Надо понимать, что любое действие с патентом подлежит государственной регистрации, в том числе передача под залог. На это требуется время. Самим банкам достаточно проблематично оценить залог - они привыкли работать с недвижимостью, движимым имуществом, товарами в обороте. Линейку специалистов этого профиля содержать тяжело, поэтому банки, как правило, привлекают внешних экспертов. И в этом смысле интересно, что такого рода кредитование даст толчок развитию направления оценщиков интеллектуальной собственности".