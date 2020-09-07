Курс евро превысил 90 рублей впервые с 2016 года

Курс евро превысил в понедельник днем превысил 90 рублей впервые с февраля 2016 года, следует из данных Московской биржи.
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По состоянию на 13.07 мск, евро поднимался на максимуме до 90,1 рубля, доллар США дорожал до 76,17 рубля.
Курс российской валюты снижается из-за внешних факторов. Так, цены на баррель нефти европейской марки Brent снизились более чем на 1% и колеблются возле 42 долларов.
Кроме того, один из главных факторов волатильности курса российской валюты - возросшие санкционные риски.