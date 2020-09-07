Курс евро превысил 90 рублей впервые с 2016 года

Курс евро превысил в понедельник днем превысил 90 рублей впервые с февраля 2016 года, следует из данных Московской биржи.

По состоянию на 13.07 мск, евро поднимался на максимуме до 90,1 рубля, доллар США дорожал до 76,17 рубля.

Курс российской валюты снижается из-за внешних факторов. Так, цены на баррель нефти европейской марки Brent снизились более чем на 1% и колеблются возле 42 долларов.

Кроме того, один из главных факторов волатильности курса российской валюты - возросшие санкционные риски.