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07.09.2020 18:46
Рубрика: Экономика

Давление подскочило

Курс евро превысил 90 рублей впервые за четыре года
Текст: Роман Маркелов
Российская газета - Федеральный выпуск № 200(8254)
Биржевой курс евро в понедельник превышал на максимуме 90 рублей. Это случилось впервые с февраля 2016 года. Рубль подкосили нефть и геополитика, но даже небольшое улучшение в обеих сферах способно сбить курс евро.

В понедельник днем на максимуме евро добирался до отметки 90,1 рубля. Курс доллара тоже рос, превышая 76 рублей. На рубль давит внешнеполитическая неопределенность, которая несет в себе угрозу новых санкций, говорит эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин. Дополнительным негативом, по его словам, выступило снижение нефтяных цен, обновивших двухмесячные минимумы, а также ухудшение ситуации на рынках из-за обвала высокотехнологического сектора США.

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Если внешнеполитическая обстановка начнет улучшаться, а нефтяные цены вернутся в коридор 44-47 долларов за баррель Brent (в понедельник было около 42 долларов), доллар может снизиться до 73 рублей, а евро - до 86, считает Бабин. Если внешнеполитический фактор останется актуальным или нефтяные цены снова снизятся, рубль продолжит слабеть, указывает он.

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