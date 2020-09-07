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Рубрика: Власть

Будущее сулит развитие

Глава МИД России нанес визит в Дамаск
Текст: Константин Волков
Российская газета - Столичный выпуск № 200(8254)
Очаги террористов на территории Сирии будут полностью ликвидированы, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, который посетил Дамаск 7-8 сентября. А главной задачей теперь, отметил министр, становится социально-экономическое восстановление Сирии.

Это первый визит главы МИД России в Сирию с февраля 2012 года. В поездке министра сопровождали спецпредставитель президента РФ по странам Африки и Ближнего Востока, замминистра иностранных дел Михаил Богданов и официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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В ходе визита Лавров и вице-премьер российского правительства Юрий Борисов встретились с президентом Сирии Башаром Асадом и главой МИД САР Валидом Муаллемом. Главными темами обсуждения стали борьба с терроризмом, экономическое сотрудничество, ситуация в Идлибе и на северо-востоке Сирии, а также результаты работы Конституционного комитета, разрабатывающего новый основной закон для Сирии. В ходе встречи Асад подчеркнул, что Дамаск "заинтересован в успехе российских инвестиций в Сирию". Как заявил Муаллем после переговоров, "будущее отношений наших стран многообещающее и сулит развитие в области экономики и политики".

По словам Лаврова, в ходе его беседы с Асадом "мы констатировали, что в Сирии установилось относительное спокойствие и нужно работать над консолидацией этой тенденции". По его словам, "нет и не может быть" никаких временных рамок по работе Конституционного комитета Сирии".

Глава МИД России подчеркнул, что "Сирия, в том числе и при поддержке России, выстояла в борьбе с международным терроризмом и с теми силами, которые вынашивали проект разрушения сирийской государственности". Также Лавров обозначил основные направления, по которым Москва намерена поддерживать Дамаск на международной арене. Это, в частности, намерение добиваться права народа Сирии на самоопределение.

Сирия при поддержке России выстояла в борьбе с международным терроризмом

На пресс-конференции в Дамаске Лаврову задали вопрос касательно взаимоотношений с Турцией в районе Идлиба. Как ответил министр, работа по размежеванию террористов должна быть доведена до конца. "Наиболее важная сфера приложения усилий России и Турции - это идлибская зона деэскалации, по которой есть предельно четкие, конкретные договоренности, распределение обязанностей, предусматривающих размежевание нормальной, вменяемой оппозиции и террористов, освобождение трассы М4, создание коридора безопасности вокруг этой трассы. Все это хоть и медленно, но верно выполняется. Есть все основания полагать, что мы доведем эту работу до конца", - считает министр.

Днем ранее в Дамаск прибыла делегация российского правительства во главе с вице-премьером Юрием Борисовым. Как отметил Борисов по итогам нынешних переговоров, ориентировочно в декабре, когда российский вице-премьер планирует снова посетить САР, Россия и Сирия должны подписать основополагающее соглашение, которое определит двусторонние отношения на ближайшее время в области торговли, научно-технического и культурного взаимодействия.

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