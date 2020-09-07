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07.09.2020 17:07
Рубрика: Власть

Лавров: В Сирии восстановилось относительное спокойствие

Текст: Юрий Когалов
В Сирии восстановилось относительное спокойствие, теперь необходимо "работать над консолидацией этой тенденции". Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам визита в Дамаск, где он обсудил с президентом Сирии Башаром Асадом ситуацию в САР.
Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости
Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

По словам главы МИД РФ, "главная особенность нынешнего этапа обусловлена тем, что Сирия, в том числе при поддержке РФ, выстояла в борьбе с международным терроризмом и с теми силами, которые вынашивали проект разрушения сирийской государственности". "Сохраняющиеся пока на сирийской территории очаги террористов ликвидируются и будут полностью уничтожены", - выразил уверенность Лавров.

Фото: rusvesna. su1945 / youtube.com
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"Не всем это по нутру, отсюда попытки внешних игроков пытаться подогревать сепаратистские тенденции, использовать односторонние нелегитимные меры, нацеленные на экономическое разрушение", - отметил Лавров.

По его словам, в ближайшем будущем перед властями Сирии стоит задача социально-экономического восстановления страны, для этого необходимо привлечь международную помощь.

Лавров также выразил уверенность в том, что все договоренности с Турцией по зоне деэскалации в сирийском Идлибе будут выполнены. Он напомнил, что есть предельно четкие, конкретные договоренности, распределение обязанностей, предусматривающих размежевание нормальной, вменяемой оппозиции и террористов, освобождение трассы М-4, создание коридора безопасности вокруг этой трассы. "Все это хоть медленно, но верно выполняется. Есть все основания полагать, что мы доведем эту работу до конца", - заявил глава МИД РФ. "Отмечу, что территория в идлибской зоне деэскалации, которую контролирует правительство Сирии, существенно увеличилась с момента подписания российско-турецких договоренностей", - добавил Лавров.

Он подчеркнул, что и РФ, и Турция будут уважать суверенитет и территориальную целостность Сирии, не будут поощрять какие-либо сепаратистские тенденции.

Что касается работы Конституционного комитета Сирии, то, по словам Лаврова, "никаких крайних сроков нет и быть не может".

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