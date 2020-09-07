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LG подтвердила выпуск необычного смартфона с двумя поворотными экранами

Текст:   Богдан Бобров
07.09.2020,  
16:28
Фото: Скриншот YouTube Фото: Скриншот YouTube
Фото: Скриншот YouTube

В компании LG, судя по всему, насмотрелись на то, как конкуренты из Samsung, Huawei и Motorola пытаются переизобрести смартфоностроение с гибкими экранами, и в очередной раз решили пойти своим путем.

Корейский производитель официально подтвердил выпуск смартфона LG WING - первого в линейке Explorer, которую в дальнейшем планируют развивать, выпуская устройства в нестандартных форм-факторах.

Киллер-фича нового девайса - в двух поворотных экранах. По сути это поворотный слайдер, дисплеи которого в разложенном состоянии находятся перпендикулярно друг другу. Ничего похожего последние лет 10 от крупных вендоров не выходило, поэтому LG можно как минимум похвалить за смелость. В интернете уже есть примеры видео того, в каких ситуациях может пригодиться подобное расположение экранов.

Официальная презентация назначена на 14 сентября.

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Фото: Сайт разработчиков
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