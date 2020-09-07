Лукашенко: Последние события вскрыли недоработки в системе управления

События, происходящие в Беларуси после президентских выборов, вскрыли ряд недоработок в системе управления страной. Об этом, как передает БЕЛТА, заявил глава государства Александр Лукашенко во время разговора с председателем Следственного комитета республики Иваном Носкевичем.

"Политические дрязги и неурядицы, которые у нас происходят в момент выборов и послевыборный период, вскрыли ряд недостатков, может, недоработок в разных системах управления, органах власти", - отметил президент. Он поинтересовался, как эти события оценивают в Следственном комитете.

По словам Носкевича, на фоне общественно-политических мероприятий, эпидемиологической ситуации уровень преступности в стране снизился на 8 процентов (по сравнению с прошлым годом). Глава СК также отметил, что в последние годы изменилась структура преступности, крен произошел в сторону преступлений в сфере информационных технологий. "Количество этих преступлений неуклонно растет, и правоохранительный блок тоже переориентировался на то, чтобы раскрывать преступления подобного рода с помощью тех же информационных технологий", - проинформировал Носкевич.