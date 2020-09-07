Матвиенко: Наступает эра "мягкой силы", где особая роль будет у женщин

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что на смену брутальной мужской политике приходит эра "мягкой силы", в которой особая роль будет у женщин. Такое мнение она высказала, выступая перед финалистами всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России".

"Активно занимаясь темой женского лидерства, могу сказать, что сейчас как никогда важно задействовать женщин для решения острых проблем, поиска эффективных ответов на вызовы современности, вовлекать женщин-лидеров в общественную повестку", - сказала глава Совфеда.

"Я верю в то, что сейчас наступает эра "мягкой силы", где особая роль будет у женщин, которые более склонны к компромиссам, к дипломатии в принятии решений", - заявила она.

Председатель СФ также напомнила, что Совет Евразийского женского форума и платформа "Россия - страна возможностей" запускают образовательную программу "Женщина-лидер". "Она стартует уже 21 сентября. Я надеюсь, что к ней присоединятся все участницы третьего сезона "Лидеров России" и другие", - сказала Валентина Матвиенко.

Она также дала участникам конкурса несколько советов, которые помогут стать хорошими руководителями: ставить перед собой высокие цели и добиваться их, заниматься саморазвитием, всегда держать слово и оказывать помощь тем, кто в ней нуждается.

Суперфинал "Лидеров России" открылся в воскресенье на базе мастерской управления "Сенеж" в Подмосковье. В течение двух дней 300 финалистов пройдут заключительные испытания, по итогам которых будет выявлено сто победителей. Все финалисты получили образовательные гранты, а победители смогут пройти годовую стажировку у лучших управленцев России - членов правительства, губернаторов, парламентариев, руководителей крупнейших корпораций.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко также входит в число наставников конкурса "Лидеры России".