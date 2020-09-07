Матвиенко: Наступает эра "мягкой силы", где особая роль будет у женщин

Новости

В Москву придут дожди 13:25
В Кремле ждут информацию ФРГ по Навальному в ближайшие дни 13:12
В Кремле рассказали о способе повысить эффективность губернаторов 13:11
Круз над пропастью: возобновлены съемки фильма "Миссия невыполнима 7" 13:09
В Кремле заявили о визите Лукашенко в ближайшие дни 12:57
В Кремле не видят рисков блокировки "Северного потока-2" 12:56
МакГоуэн обвинила режиссера в насилии и пообещала разрушить его жизнь 12:56
Зарплаты бюджетников с 1 октября проиндексируют на 3% 12:55
Дело о шпионаже в отношении Карины Цуркан направлено в суд 12:48
Лукашенко принял с докладом председателя Следственного комитета 12:20
Первая супергероиня-мусульманка Marvel получит свой сериал 12:15
Мишустин призвал жестко пресекать нечестность на госслужбе 12:01
Милиция Минска проверяет информацию об исчезновении представителя оппозиции 12:00
Названы самые популярные телесериалы августа 11:56
На Кубани возбудили дело после ДТП с четырьмя погибшими 11:56
Лукашенко: Последние события вскрыли недоработки в системе управления 11:52
Прокуратура оценит организацию отдыха заблудившихся в Сочи туристов 11:47
Мишустин объяснил, почему за успехом не обязательно ехать в Москву 11:43
Создатели сериала "Воспитанные волками" пообещали пять сезонов 11:34
В Германии завели дело на мурманского "вора в законе" 11:33
Ридли Скотт снимет нового "Чужого" 11:23
В Индии для привлечения туристов будут раздавать скидки на отели 11:20
Пропавшие в горах Сочи туристы с детьми вышли на связь 11:18
Ученые КФУ доказали оседлость жителей Золотой Орды 11:15
На Украине заключили под стражу учительницу русской словесности 11:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тринадцать премьер недели по ТВ и в Интернете
Тринадцать премьер недели по ТВ и в Интернете
Фото: Каким стал обновленный Северный речной вокзал в Москве
Фото: Каким стал обновленный Северный речной вокзал в Москве
Автовладельцы смогут оформлять мелкие аварии онлайн
Автовладельцы смогут оформлять мелкие аварии онлайн
07.09.2020 12:21
Рубрика: Власть

Матвиенко: Наступает эра "мягкой силы", где особая роль будет у женщин

Текст: Галина Мисливская
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что на смену брутальной мужской политике приходит эра "мягкой силы", в которой особая роль будет у женщин. Такое мнение она высказала, выступая перед финалистами всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России".
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

"Активно занимаясь темой женского лидерства, могу сказать, что сейчас как никогда важно задействовать женщин для решения острых проблем, поиска эффективных ответов на вызовы современности, вовлекать женщин-лидеров в общественную повестку", - сказала глава Совфеда.

Фото: Константин Завражин/РГ
Мишустин назвал своим наставником президента России

"Я верю в то, что сейчас наступает эра "мягкой силы", где особая роль будет у женщин, которые более склонны к компромиссам, к дипломатии в принятии решений", - заявила она.

Председатель СФ также напомнила, что Совет Евразийского женского форума и платформа "Россия - страна возможностей" запускают образовательную программу "Женщина-лидер". "Она стартует уже 21 сентября. Я надеюсь, что к ней присоединятся все участницы третьего сезона "Лидеров России" и другие", - сказала Валентина Матвиенко.

Она также дала участникам конкурса несколько советов, которые помогут стать хорошими руководителями: ставить перед собой высокие цели и добиваться их, заниматься саморазвитием, всегда держать слово и оказывать помощь тем, кто в ней нуждается.

Суперфинал "Лидеров России" открылся в воскресенье на базе мастерской управления "Сенеж" в Подмосковье. В течение двух дней 300 финалистов пройдут заключительные испытания, по итогам которых будет выявлено сто победителей. Все финалисты получили образовательные гранты, а победители смогут пройти годовую стажировку у лучших управленцев России - членов правительства, губернаторов, парламентариев, руководителей крупнейших корпораций.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко также входит в число наставников конкурса "Лидеры России".

Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Совет Федерации

Главное сегодня

Зарплаты бюджетников с 1 октября проиндексируют на 3%
За сутки в России подтверждено 5185 случаев COVID-19 в 84 регионах
Банки отказали в кредитных каникулах 15 тысячам заемщиков
Попова: В разных регионах от 4 до 50% населения имеют иммунитет к коронавирусу
В магазинах может возникнуть дефицит импортного алкоголя
Верховный суд обяжет родителей возмещать вред за преступления детей
В Общественной палате представили стандарт наблюдения за выборами 13 сентября