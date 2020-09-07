Матвиенко: Наступает эра "мягкой силы", где особая роль будет у женщин

"Активно занимаясь темой женского лидерства, могу сказать, что сейчас как никогда важно задействовать женщин для решения острых проблем, поиска эффективных ответов на вызовы современности, вовлекать женщин-лидеров в общественную повестку", - сказала глава Совфеда.
"Я верю в то, что сейчас наступает эра "мягкой силы", где особая роль будет у женщин, которые более склонны к компромиссам, к дипломатии в принятии решений", - заявила она.
Председатель СФ также напомнила, что Совет Евразийского женского форума и платформа "Россия - страна возможностей" запускают образовательную программу "Женщина-лидер". "Она стартует уже 21 сентября. Я надеюсь, что к ней присоединятся все участницы третьего сезона "Лидеров России" и другие", - сказала Валентина Матвиенко.
Она также дала участникам конкурса несколько советов, которые помогут стать хорошими руководителями: ставить перед собой высокие цели и добиваться их, заниматься саморазвитием, всегда держать слово и оказывать помощь тем, кто в ней нуждается.
Суперфинал "Лидеров России" открылся в воскресенье на базе мастерской управления "Сенеж" в Подмосковье. В течение двух дней 300 финалистов пройдут заключительные испытания, по итогам которых будет выявлено сто победителей. Все финалисты получили образовательные гранты, а победители смогут пройти годовую стажировку у лучших управленцев России - членов правительства, губернаторов, парламентариев, руководителей крупнейших корпораций.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко также входит в число наставников конкурса "Лидеры России".