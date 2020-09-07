Медведев обсудил с руководством "ЕР" подготовку к выборам 13 сентября

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, являющийся также председателем партии "Единая Россия", провел совещание с руководством партии, посвященное подготовке к намеченным на 13 сентября выборам.

"На совещании обсуждалась подготовка кандидатов от "Единой России" и региональных избирательных штабов партии к выборам, которые 13 сентября 2020 года пройдут в 54 субъектах федерации", - передает ТАСС.

Напомним, что выборы разного уровня пройдут в 83 субъектах РФ, по их итогам будет замещено около 77 тыс. мандатов. В частности в четырех регионах (Татарстан, Курская, Пензенская и Ярославская области) пройдут довыборы депутатов Госдумы, в 11 регионах - выборы депутатов законодательных собраний, в 18 - прямые выборы высших должностных лиц. Глав еще двух регионов - Ненецкого и Ханты- Мансийского автономных округов - должны избрать депутаты региональных заксобраний.