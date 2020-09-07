МЭР предложило вариант решения вопроса "потерянных" акционеров

Акционерам, которые на протяжении длительного времени не пользуются своим правом и носят такой статус номинально, будут присваивать статус "потерянных". Соответствующий законопроект разработало Минэкономразвития. Документ направлен на согласование в Минфин России и Центробанк, сообщили в пресс-службе министерства.

Согласно документу, будут установлены специальным критерии - по ним будут определять, является ли акционер "потерянным". "Законопроект представляет собой первый шаг на пути решения давно назревшей проблемы "потерянных" акционеров, появившейся еще после приватизационных процессов начала 90-х годов", - сообщил заместитель министра экономического развития Илья Торосов.

Также будет детально прописан механизм приостановки и возобновления отправки сообщений о проведении общих собраний акционеров, бюллетеней для голосования, а также вопрос выплаты начисленных дивидендов. По словам Торосова, нормы позволят значительно сократить издержки бизнеса, связанные с направлением корреспонденции и дивидендов "потерянным" акционерам, но при этом будут направлены на защиту прав миноритарных акционеров.