Месси прибыл на тренировку "Барселоны"

В понедельник аргентинский нападающий "Барселона" Лионель Месси прибыл на тренировку клуба.

По данным RAC1, Месси первым из игроков прибыл в расположение команды на вечернюю тренировку. Ранее игрок сдал тест на коронавирус. Также в понедельник аргентинец принял участие в представлении третьего комплекта игровой формы.

Месси решил остаться в "Барселоне" поле того, как клуб отказался отпускать его бесплатно, попросив за трансфер 700 миллионов евро. Аргентинец после этого был вынужден объявить о своем решении остаться в клубе до конца контракта, который истекает летом следующего года. Ранее Месси намеревался покинуть "Барселону" после унизительного поражения от "Баварии" в Лиге чемпионов со счетом 2:8.