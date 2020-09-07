Месси принял участие в презентации новой формы "Барселоны"

🐐 Leo Messi — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 7, 2020

Футбольный клуб "Барселона" представил третий комплект формы на новый сезон. Фотографии опубликованы в официальном микроблоге каталонской команды в Twitter. Среди прочих в презентации принял участие Лионель Месси.

Форма представлена в розовом и зеленом цветах. Как уточняется, технический спонсор команды вдохновился рассветом в столице Каталонии.

Участие Месси в мероприятии примечательно тем, что после окончания минувшего сезона он намеревался покинуть "Барселону", но был вынужден остаться из-за огромной компенсации, которую потребовало руководство "сине-гранатовых". Впоследствии 33-летний форвард подверг жесткой критике решение боссов.