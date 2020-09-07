МиГ-29 перехватил британский самолет-разведчик у северных границ РФ

Российский истребитель МиГ-29 сопроводил над акваторией Баренцева моря британский самолет-разведчик R.1 "Сентинел", направлявшийся в сторону российской границы. Об этом, со ссылкой на Национальный центр управления обороной Российской Федерации, сообщает РИА Новости.

- После разворота иностранного самолета от государственной границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования, - говорится в сообщении.

Ранее российские средства контроля воздушного пространства обнаружили над нейтральными водами Баренцева моря еще одну воздушную цель, на перехват которой вылетел истребитель МиГ-31. Это был самолет базовой патрульной авиации Р-3С "Орион" ВВС Норвегии.

По данным Национального центра управления обороной Российской Федерации, полеты российских истребителей выполнялись в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.