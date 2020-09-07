В понедельник ряд белорусских СМИ сообщили о задержании неизвестными члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой.

Сообщалось, что ее похитили в центре Минска и увезли в неизвестном направлении на микроавтобусе. Затем на связь со своими сторонниками перестали выходить еще два представителя Координационного совета Иван Кравцов и Антон Родненков.

В МВД республики опровергли эти заявления. Пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданова отметила, что не располагает сведениями о задержании этих людей. В ГУВД Мингорисполкома в свою очередь заверили, что проверят сообщения о возможном похищении оппозиционеров. Пока Колесникова на связь не выходила.