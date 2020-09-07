Милиция Минска проверяет информацию об исчезновении представителя оппозиции

Минская милиция проверяет информацию, появившуюся в СМИ, о возможном похищении члена президиума Координационного совета оппозиции Марии Колесниковой. Об этом проинформировала в понедельник пресс-секретарь ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

"В настоящее время я проверяю поступившие к нам по этому поводу обращения", - цитирует ее агентство ТАСС.

Как сообщили местные СМИ, сегодня утром Колесникова села с неизвестными в микроавтобус и больше не выходила на связь.

Стоит отметить, что в Беларуси возбуждено уголовное дело в связи с созданием Координационного совета оппозиции. По мнению генпрокуратуры, его деятельность направлена на захват власти в стране и причинение вреда нацбезопасности республики.