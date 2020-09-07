Минфин направил деньги из ФНБ на покрытие дефицита бюджета

Так, в августе часть средств ФНБ на счетах в Банке России в сумме 21,4 млн долларов США, 18 млн евро и 3,6 млн фунтов стерлингов была реализована за 3,56 млрд рублей, а вырученные средства зачислены на единый счет федерального бюджета в целях финансирования его дефицита, следует из сообщения.

По прогнозу Минфина, дефицит федерального бюджета в 2020 году не превысит 5% ВВП, заявлял ранее замминистра финансов Владимир Колычев. Непосредственно из ФНБ ведомство планирует направить на покрытие разницы между доходами и расходами госказны около 250-300 млрд рублей, все остальное должно покрыться увеличенными заимствованиями, указывал он. В 2021 году структурный первичный дефицит федерального бюджета может вырасти в три раза - с 585 млрд до 1,46 трлн рублей, прогнозирует Минфин.