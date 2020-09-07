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07.09.2020 20:08
Рубрика: Экономика

Минкомсвязь начнет борьбу с телефонным мошенничеством

Текст: Ирина Алпатова

Для противодействия телефонным мошенникам создана межведомственная рабочая группа, куда вошли представители Минкомсвязи, МВД, ФСБ, Роскомнадзора, ЦБ, а также операторов связи и банков. О создании новой группы сегодня сообщили в Минкомсвязи.

Полиция ищет новые способы борьбы с дистанционным мошенничеством

В последнее время стремительно растет число случаев обмана банковских клиентов с помощью телефонных звонков, объяснил создание нового совещательного органа замглавы Минкомсвязи Олег Иванов. Он выразил надежду, что совместно с другими участниками удастся разработать эффективные способы решения проблемы.

Сегодня большинство хищений со счетов физлиц совершается с использованием телефонного мошенничества. Мошенники используют для подделки номера технологию IP-телефонии, а в процессе общения - приемы социальной инженерии (психологический метод, основанный на когнитивных особенностях мышления). На начало 2020 года почти 97% хищений со счетов физлиц совершалось с использованием подобных приемов, сообщал ЦБ.

Технологии борьбы с телефонным мошенничеством существуют и в банках, и у мобильных операторов, однако окончательно проблему решить пока не удается.

Рабочей группе предстоит выработать рекомендации по проведению мероприятий, направленных на блокировку несанкционированного использования телефонных номеров, подготовить предложения по улучшению законодательства, рассмотреть проблемные вопросы, связанные с алгоритмами IР-телефонии.

Экономика Отрасли Связь Правительство Минкомсвязь

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