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07.09.2020 18:00
Рубрика: Экономика

Пузырь, который не лопнет

Текст: Яков Миркин (заведующий отделом международных рынков капитала Института мировой экономики и международных отношений РАН)
Когда же он сдуется? Когда же лопнет великий американский пузырь в акциях и похоронит вместе с собой экономику США?

Ответ - никогда. Не ждите, не надейтесь, не кричите, пожалуйста, что это фиктивный капитал, что вот-вот его обломки поплывут по реке Гудзон. Американцам удалось создать рынок акций, притягивающий деньги всего мира, пусть его и раскачивает со страшной скоростью. Биржи США - это 40% капитализации рынков акций (стоимости компаний) всего мира, 45% объемов торгов акциями всех бирж (WFE, июль 2020 г.). Это гораздо выше, чем доля США в мировом ВВП (24%, 2019). В долларах номинированы более 50% финансовых активов мира.

Фото: REUTERS/LEAH MILLIS
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США как ядро глобальных финансов - это реальность. Товар, который отлично продан в мире, как Голливуд. Как это им удается? Ответ - почти 200 лет жесточайшей конкуренции с другими странами за то, чтобы люди, активы, бизнес в США стоили как можно дороже. Сколько ты стоишь, какой доход можешь создать и сколько можешь привести денег - как основа личного измерения. Можно клясть этот взгляд на жизнь, можно топтать его как безнравственный, но известен результат - экономика США третью сотню лет растет на импорте капиталов, на глубочайшем финансовом рынке, насыщенном своими и чужими деньгами. И это рынок, который любит всё новенькое, обожает риски и не стынет под угрюмым взглядом регулятора.

Каждый знает, если хочешь заработать - иди на рынок акций США. Уже 40 лет во всем мире снижается процент. Жить как рантье - нельзя. Мировые финансы дошли до того, что отрицательный процент стали считать нормой. Еще и заплати за то, что держишь деньги в банке. Будет это рано или поздно и в России. Европейские рынки акций - мертвые. Индекс акций еврозоны STOXX50 в сентябре 2003 года - примерно 2500 пунктов, сегодня - 3260 пунктов. За 17 лет европейские акции выросли в цене на 30%.

Перед нами пузырь. Деньги всего мира прямиком идут на рынок акций США, им некуда деваться

А в США? В сентябре 2003 года промышленный Доу Джонс был чуть более 7500 пунктов, сегодня - выше 28 000. Его рост за 17 лет, при всех пузырях и кризисах - в 3,8 раза. На портфеле акций американских компаний можно было сделать 280%. Цены акций "Майкрософт" выросли за это время более чем в 7 раз (Yahoo Finance).

Так куда же пойдут инвесторы из любых уголков мира? Да, в Нью-Йорк, Чикаго. Рынки открыты для всех - милости просим! Если вы ищите риска, высокой доходности- не стесняйтесь, заходите на Нью-Йоркскую фондовую биржу или в NASDAQ! Даже с малыми деньгами! Брокеров хоть отбавляй!

Это не панегирик - перед нами пузырь. Деньги всего мира прямиком идут на рынок акций США, им некуда деваться. Пузырь - еще и потому, что рынок акций подогревается "денежными облегчениями" - политикой ФРС (центрального банка США) по всё большему насыщению экономики деньгами, кредитами в кризис. В пандемию, с марта по август, денежная масса M2 выросла в США на 19% (FRS). Ни много ни мало - почти 3 трлн долл. И часть этих денег ушла в акции.

Фото: iStock
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Так что же дальше? Все ждут - лопнет осенью пузырь или нет. В этом году крах рынка уже случился. Помните? В середине февраля - марте в Европу пришла пандемия. В Нью-Йорке - ад. Доу Джонс падает больше чем на треть. Его отбрасывает к декабрю 2016 года. Рынки всего мира, и московский тоже, - на коленях. Всё, конец? Впереди только ужас?

Никак нет. С конца марта цены акций в США начинают день за днем ползти вверх, что бы ни происходило. Их поддерживают покупки со всех концов света. Масса тех, кто засел дома, хотят заработать на этих акциях, да еще и толкают их вверх деривативами. Рынок уже не реагирует даже на очень плохие новости. В июле объявили, что ВВП США упал на треть во II квартале 2020 года. Что делают американские акции? Чуть прогибаются - и вперед, к новым вершинам! Выросли почти на 60% к марту!

Так все-таки, грохнутся или нет? Завтра или через месяц? Уже поползли? Этого никто не знает. Известно только, что по всем законам пузыря рано или поздно, но скорее рано, наступит то, что финансисты интеллигентно называют "коррекцией". А проще говоря, падение, резкий сдвиг вниз. А что потом? Полный разор?

И все-таки - берегитесь! Особенно те, кто из банков бегут в акции за высокими доходами

Никак нет. Мыльные пузыри очень полезны. Они обслуживают технологические революции. Благодаря им финансируются самые рискованные компании. И когда они сдуваются, остается большой рынок акций, который отряхивается, сжимает зубы и начинает снова набирать скорость. И этот рынок остается очень большим, полнокровным, приносящим денежные реки всем, кто желает инвестиций, роста, победы в конкуренции. А ФРС, конечно, добавит денег, чтобы не поползли банкротства и паника.

Мы только мечтаем, чтобы в России рынок акций был тоже горой. Его размеры (0,7% глобальной капитализации компаний, 0,15% объемов торгов) намного меньше, чем доля России в ВВП мира (1,9%). С сентября 2013 года индекс российских акций в рублях IMOEX вырос в два с лишним раза. Главная причина - девальвация рубля. В марте 2020 года, как и в других странах, упал почти на 30%. А потом рос как на дрожжах, как бы ни было плохо нашей экономике. И поднялся больше чем на четверть к сентябрю.

Это тоже мыльный пузырь, наш, российский. Его нужно бояться - на бирже больше 6 млн розничных клиентов, за 8 месяцев 2020 года прибавились еще 2,4 млн (МБ). Но мы знаем - только через эту пыль и бурю может встать на ноги большая финансовая машина России. Мы - 11-е в мире по ВВП, но №23 по рынку акций. А лучше была бы №7 или даже №6. И все-таки - берегитесь! Особенно те, кто из банков бегут в акции за высокими доходами. Мыльный пузырь - не только за океаном. Он смотрит нам прямо в окна в Москве. Когда-то он обязательно сдуется. Может быть, уже завтра.

Экономика ВЭД В мире США Колонка Якова Миркина

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