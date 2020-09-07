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07.09.2020 11:02
Рубрика: Власть

Мишустин назвал своим наставником президента России

Текст: Айсель Герейханова
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин сегодня выступил перед финалистами "Лидеров России". Участники конкурса спросили премьер-министра, кто для него стал наставником в его жизни. Глава кабмина ответил, что первыми его наставниками были его родители.

"Так зарождается любой тип наставничества", - отметил он и добавил, что уже в школе наставниками для него были учителя по математики и литературе. По его словам, наставничество основано на доверии, когда все можно рассказать своему учителю и все с ним обсудить.

Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС
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"Сегодня для меня наставник - президент России. Говорю абсолютно искренне. Это человек, с которым вы можете посоветоваться 24 часа в сутки, довериться", - рассказал он. Глава правительства также сообщил, что намерен продолжать наставническую работу в рамках конкурса "Лидеры России" и пообещал попросить быть наставниками министров и вице- премьеров.

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