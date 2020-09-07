Мишустин объяснил, почему за успехом не обязательно ехать в Москву

Премьер-министр Михаил Мишустин призвал финалистов конкурса "Лидеры России" развивать свои регионы. Он подчеркнул, что сильная Россия - это не сильный и богатый центр, а крепкие и успешные регионы.

"Если каждый из вас будет поднимать свой родной регион и добиваться успеха на своем месте, можно сделать сильной и успешной всю страну, всю Россию. А сильная Россия - это не сильный и богатый центр, это крепкие и успешные регионы, и таковыми сможете сделать их только вы, принимая участие в их развитии и становлении", - сказал глава правительства.

По его словам, многие считают, что для достижения успеха надо обязательно ехать в Москву. "Но это не так. В любом регионе, в каждом городе и поселке вы можете проявить себя. Именно о таком социально лифте и говорил президент, чтобы он распространялся на всю страну", - подчеркнул Мишустин.