Мишустин призвал жестко пресекать нечестность на госслужбе

Госуправленец в первую очередь должен быть честным, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. В понедельник он выступил перед участниками суперфинала конкурса "Лидеры России", который направлен на поддержку и выявление руководителей нового поколения.

"Каким должен быть современный, продвинутый управленец, который пишет, в частности, заявление о приеме на государственную службу? В первую очередь, я считаю, что он должен быть честным - это основа доверия общества к государству", - сказал он. И подчеркнул, что "любые признаки нечестности, которые дискредитируют власть, необходимо пресекать, жестко пресекать". Он также назвал профессионализм важным критерием при приеме на госслужбу. По его словам , нужно быть готовым адекватно и оперативно отреагировать на любые вызовы.

"Здесь придется работать над собой, не стесняться задавать вопросы, продолжать учиться. Крепкий профессионал - это основа любого государственного управления и государственного учреждения", - напутствовал финалистов премьер-министр.