Мишустин рассказал, как формировалось правительство

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что действующее правительство сформировано по принципу социального лифта.

"У нас кабинет министров, я говорю это откровенно, это тоже формат социального лифта. Так туда собственно отбирались люди. Я очень надеюсь на то, что везде, где это возможно, социальные лифты будут работать", - сказал он на суперфинале конкурса "Лидеры России", отвечая на вопрос одного из участников о том, каким должен быть идеальный социальный лифт. Мишустин подчеркнул, что все должно быть-по честному, как в спорте.

"Мне кажется, что идеальный социальный лифт - это когда в любой отрасли - в здравоохранении, в науке, в экономике, в спорте - вы точно будете знать, что все произошло по-честному. Вот если взять спорт, то там очень сложно без честных социальных лифтов стать чемпионом. Ну уж точно на уровне Чемпионата России вы не выйдете, простите меня, по блату",- пояснил Мишустин. По словам премьера, конкурс "Лидеры России" - пример честного социального лифта. "Я знаю, что здесь все по-честному. Так и задумывали с самого начала, и дай Бог, чтобы у нас в этом смысле доверие общества было везде", - сказал он.

Сегодня в подмосковном Солнечногорске завершается суперфинал конкурса управленцев "Лидеры России" и будут названы имена 100 победителей, которые получат возможность выбрать себе авторитетных наставников среди федеральных министров, губернаторов, депутатов Госдумы, сенаторов, а также руководителей крупных российских компаний.