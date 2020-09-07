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07.09.2020 11:50

МКБ организовал размещение облигационных займов более чем на 500 млрд рублей

По итогам восьми месяцев 2020 года МКБ успешно осуществил свыше 50 сделок по размещению облигационных займов для российских и международных эмитентов общей номинальной стоимостью более 500 млрд рублей.

В начале сентября Cbonds опубликовал очередной рэнкинг организаторов облигационных займов, в котором МКБ занял первое место среди организаторов размещений в реальном секторе.

Помимо этого, МКБ занял лидирующие позиции сразу в нескольких рэнкингах:

- организаторы выпусков структурных продуктов (3 место)

- организаторы рыночных выпусков, без учета собственных выпусков (4 место)

- организаторы всех выпусков (5 место)

- организаторы без учета собственных выпусков (5 место)

ПАО "Московский кредитный банк" (МКБ) - универсальный коммерческий частный банк, предоставляющий весь спектр банковских услуг для корпоративных и частных клиентов, а также для финансово-кредитных организаций. Банк входит в список системно значимых кредитных организаций, утвержденный Банком России.

Банк был основан в 1992 году. Бенефициарным владельцем банка является бизнесмен Роман Авдеев. Второй частный банк по объему активов по итогам второго квартала 2020 года (данные рэнкинга "Интерфакс-100").

Надежность и устойчивость МКБ подтверждается рейтингами ведущих российских и международных агентств: "А" от АКРА, "А" от "Эксперт РА", "Ba3" от Moody's; "BB" от Fitch; "ВВ-" от S&P.

Пресс-релиз предоставлен ПАО "Московский кредитный банк"

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