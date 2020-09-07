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07.09.2020 14:28
Рубрика: Экономика

Мобильные службы ФТС выявили более 72 тонн обуви без маркировки

Текст: Екатерина Петрова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Мобильные группы Федеральной таможенной службы (ФТС) выявили без маркировки 72,7 тонн обуви, 0,7 тонны пришлось на табачную продукцию и еще 0,08 тонны - на лекарственные препараты, сообщили "РГ" в пресс-службе ФТС. Такие данные приводятся за два месяца - с 1 июля 2020 года, когда в России вступили в силу требования об обязательной маркировке обуви, лекарств и табака.

Фото: photoxpress
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С этой даты производители и импортеры оснащают товары в этих группах кодами Data Matrix. Проверки мобильных групп показали, что за два месяца не все перестроились на новые правила. Так, претензии касались 26 транспортных средств с товарами, которые подлежат обязательной маркировке. Продукция без кодов признается контрафактом - въезд через границу для нее запрещен.

По данным ФТС, всего за два месяца ввезено 34,5 млн пар обуви. Таможенники оформили около семи тыс. деклараций на обувь, более 1 тыс. деклараций - на лекарства и 50 - на табак.

К обороту табачной продукции уже присоединились более 100 тыс. участников, еще 72 тыс. приходится на игроков рынка лекарственных препаратов и более 62 тыс. - на обувь, приводит данные оператор цифровой маркировки Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). Все участники зарегистрированы в системе "Честный знак" и перешли на электронный документооборот. По обувной продукции основная доля регистраций приходится на небольшие торговые точки новые компании. При этом большинство участников рынка стали маркировать обувь заблаговременно - еще весной. На каждую пару - этикетку, потребительскую упаковку - наносится код Data Matrix. Он позволяет прослеживать путь каждой единицы товара вплоть до прилавка в магазине. По сути, он выполняет роль электронного удостоверения - в нем закодированы все сведения о продукции, включая дату и наименование компании-изготовителя. Информауия доступна не только специалистам, но и покупателям. Достаточно скачать на мобильное устройство приложение "Честный знак", поднести устройство к коду и отсканировать его. Если данных не обнаружено - высока вероятность, что на полке оказался контрафакт.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Пользователи уже выполнили 1,2 млн скачиваний приложения, просканировали 13, 3 млн кодов по разным группам товаров, сообщили в ЦРПТ. Именно потребители должны оценить, в первую очередь, внедрение обязательной маркировки, в первую очередь, должны именно потребители, отмечал ранее статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов. Внедрение системы позволит сократить количество контрафактной продукции, избавить рынок от "серого" импорта".

Стоимость одного кода Data Matrix составляет 50 копеек. Расходы бизнеса на участие в системе обязательной маркировки максимально оптимизируются. Размер вложений зависит от объемов оборота товаров, автоматизации всего рабочего процесса, развития IT-систем.

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