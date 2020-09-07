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07.09.2020 11:13
Рубрика: В мире

На Украине заключили под стражу учительницу русской словесности

Текст: Андрей Васильев

Херсонский областной суд поместил под стражу до 9 октября преподавательницу русского языка Татьяну Кузьмич.

Фото: iStock
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Арест учительницы, которую Служба безопасности Украины (СБУ) обвиняет в государственной измене, назван независимыми юристами и наблюдателями грубым нарушением гражданских прав и свобод. Вина учительницы русской словесности, по версии стороны обвинения, заключается в том, что она "шпионила на Москву в Херсонской области" и якобы была завербована, когда находилась в Крыму пять лет назад. Кроме того, учительнице вменяют ни много ни мало - создание агентурной сети на Украине. Видимо, по данной версии украинских спецслужб, этому способствовала незначительная сумма российских рублей, найденная у нее во время обыска, а также российские издания. Кузьмич грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 15 лет с конфискацией имущества.

Как отмечает издание "Политнавигатор", недовольство украинских силовиков вызвало то, что Татьяна Кузьмич, в рамках исполнения своих профессиональных обязанностей, регулярно с 2008 года принимала участие в фестивале "Великое русское слово", который проводился в Крыму. По словам бывшего депутата Верховной рады Украины Алексея Журавко, учительница известна своей активной деятельностью в популяризации русского языка в этой стране. "Уголовное преследование Кузьмич - это очередная попытка СБУ притеснения русскоязычных на Украине", - отметил Алексей Журавко. Задержание учительницы было проведено с грубым нарушением уголовно-процессуальных норм, без предъявления доказательств содеянного. Обвинение выдвинуто в рамках статьи 208 УПК Украины (во время совершения преступления), которая часто применяется в политизированных делах для запугивания людей, неугодных нынешнему украинскому режиму. По словам Журавко, задержание происходило в крайне грубой форме, "лицом в пол". "Отправка до суда в изолятор временного содержания психологически совсем не то, что прибытие в суд с отправленной заранее повесткой и нанятым заранее адвокатом", - подчеркнул украинский политик.

Ее коллеги пояснили, что Кузьмич является заслуженным и уважением педагогом, имеет звание кандидата наук и многолетний опыт преподавания в различных школах Херсона. В 2014 году она защитила диссертацию по теме "Формирование социальной компетентности старшеклассников средствами славянской культуры". Она также является соавтором учебника по русскому языку для 8 и 9 классов общеобразовательных школ Украины с русским языком обучения, вышедшего в 2008 году, и руководит научно-методической лабораторией управления учебными заведениями "Херсонская академия непрерывного образования" Херсонского облсовета. Наконец, Татьяна Кузьмич является активной общественницей, возглавляя организацию "Русская национальная община "Русичъ", которая проводила мероприятия для школьников, студентов, преподавателей и общественных деятелей на Украине, в России, конкурс "Пушкинская красавица", объединительный культурный проект "Земля славянская".

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