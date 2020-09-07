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07.09.2020 14:10
Рубрика: Общество

Названа фатальная опасность для переболевших COVID-19 детей

Текст: Тимур Алимов

Синдром, поражающий переболевших COVID-19 детей, оказался опаснее, чем считалось ранее. Об этом заявили ученые Центра медицинских наук Университета Техаса в Сан-Антонио, исследовавшие состояние 662 юных пациентов из разных стран, у которых после выздоровления от новой коронавирусной инфекции развилось новое заболевание.

Так называемый педиатрический мультисистемный воспалительный синдром (MIS-C) возникает даже после легкой формы коронавируса. При этом его течение может быть гораздо тяжелее, чем COVID-19.

Фото: РИА Новости
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Как рассказал ведущий автор исследования неонатолог Альваро Морейра, на данный момент ясно, что постковидный синдром характеризуется тяжелым воспалением во многих частях тела, включая сердце, легкие, почки, мозг, кожу и глаза. Симптомы схожи с двумя другими тяжелыми заболеваниями - болезнью Кавасаки и синдромом токсического шока, но распространение общего воспаления происходит быстрее и его последствия хуже.

- MIS-C может привести к смерти, потому что поражает несколько систем органов. Сердце, легкие, желудочно-кишечный тракт, неврологическая система. У этого синдрома много граней, поэтому клиницисты не могут его сразу обнаружить, - отметил Морейра.

Большая часть (71 процент) из 662 детей с выявленным синдромом были помещены в реанимацию, интенсивная терапия проводилась не менее восьми дней. В каждом случае у заболевших наблюдалась лихорадка, боли в животе или диарея, рвота, конъюнктивит и сыпь в разных частях тела.

- К сожалению, 11 детей, участвовавших в исследовании, скончались. Несмотря на то, что этот показатель смертности относится к категории низких, он оказался выше уровня смертности детей от COVID-19, - пояснил ученый.

Фото: iStock
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Медики отмечают, что MIS-C способен вызвать необратимые последствия в работе сердечно-сосудистой системы. 90 процентов участников исследования после выздоровлени прошли тест эхокардиограммы. У более половины из них выявлены отклонения, а именно расширение коронарных кровеносных сосудов и снижение способности сердца перекачивать насыщенную кислородом кровь в ткани тела. В нескольких случаях синдром привел к появлению аневризмы коронарного сосуда.

- Это дети, которым потребуется серьезное наблюдение чтобы понять, как заболевание скажется на их будущей жизни. Для родителей синдром может оказаться катастрофой, поскольку ранее у них был здоровый ребенок, он легко справился с COVID-19, но после у него развился MIS-C, - сказал доктор.

Авторы исследования подчеркнули, что при подозрении на мультивоспалительный синдром родителям не следует медлить с обращением за медицинской помощью. Первые симптомы могут проявиться через три-четыре недели после заражения новым коронавирусом. У детей с MIS-C быстро наступает декоменсация и им требуется интенсивная терапия.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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