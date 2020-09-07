Неизвестная женщина добавилась ко всем в друзья и напугала интернет

Пользователи Facebook обнаружили у себя в друзьях загадочную женщину по имени Селена Дельгадо Лопес. Она якобы тайно следит за всеми подряд, поскольку присутствует в списке друзей у любого человека, пишет "Газета.Ru" со ссылкой на Mashable.
Первые сообщения о неизвестной Селене появились в испаноязычном сегменте Facebook - их авторы утверждают, что женщина является другом каждого пользователя соцсети. Затем на нее обратили внимание и в других странах.
Испуганные пользователи называют явление "жутким", утверждая, что женщина с таким именем пропала без вести в Мексике несколько десятков лет назад. Как она смогла добавиться в друзья к нескольким миллиардам человек, и каковы ее цели - неизвестно.
Те, кто отрывают профиль Селены Дельгадо Лопес, видят, что могут отправить ей сообщение - якобы такая опция доступна лишь взаимным фолловерам (на самом деле это не так).
В списке друзей эту женщину также найти невозможно; кроме того, при всем желании она не смогла добавить в собственный список более пяти тысяч человек - правила Facebook не разрешают этого. Тем не менее фейк стал вирусным, и люди делятся информацией о неизвестной Селене, призывая заблокировать ее в соцсети.
SUPER CREEPY.— Chaunice Monet (@NeiceyMonet) September 2, 2020
Look her up and tell me if you’re friends with her. She’s friends with everybody. Go check fr ,SCARY ASF ! STAY WOKE#Facebook #SELENEDELGADOLOPEZ #staywoke pic.twitter.com/I6mneoiyL7