Немецкие политики опережают врачей в своих диагнозах

Еще 27 августа Генеральная прокуратура РФ обратилась в органы юстиции Германии с запросом о помощи в рамках проводимой следователями проверки по факту госпитализации Алексея Навального, который в настоящее время проходит лечение в клинике Charite в столице ФРГ. Отсутствие реакции вынудило официального представителя МИД России Марию Захарову выступить с заявлением о том, что Берлин затягивает процесс рассмотрения ходатайства. "Мы 24 часа в сутки готовы к взаимодействию с немецкой стороной", - подчеркнула она.

И вот теперь глава МИД ФРГ Хайко Маас сообщил, что оказывается, "власти Германии давно уже дали добро на удовлетворение запроса о правовой помощи со стороны России по Алексею Навальному". "Причин не делать этого нет, но сейчас еще продолжается обследование пациента в клинике"​​​, - отметил он, добавив, что "если будет формальный запрос, то Берлин выдаст все разрешения, которые необходимы, чтобы обменяться информацией по этому запросу". Министр также обратил внимание на некоторые сложности в удовлетворении запроса, поскольку от врачей постоянно поступает новая информация.

По словам министра, "нужно принимать все меры безопасности, которые позволят Навальному выздороветь без помех с какой бы то ни было стороны". В связи с этим ему обеспечена максимально возможная безопасность.

Высказывания Мааса удивили. "Если обследование пациента еще продолжается, то как можно делать политические заявления, тем более с обвинительным уклоном? Почему на тему расследования и диагнозов начали говорить политики, а не представители правоохранительных и медицинских учреждений Германии?" - написала представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook. Она напомнила, что формальный запрос был направлен еще в августе, как по линии правоохранительных органов, так и по линии врачей. "МИД Германии об этом хорошо известно. Так почему же обмен информацией не начался? Почему не началась практическая работа специалистов, которые компетентны в этом вопросе, а идет подмена экспертных заявлений политическими лозунгами?" - продолжила Захарова. Она поинтересовалась, какие фактологические данные были переданы Германией партнерам по НАТО и ЕС, почему ФРГ не раскрывает данные, на которые ссылается и когда же российская сторона получит ответы на свои вопросы.

Новое обследование Алексея Навального возможно только с разрешения его родственников, сообщил ТАСС представитель Федеральной ассоциации врачей ФРГ. Ранее Национальная медицинская палата России во главе с ее президентом Леонидом Рошалем предложила немецким медикам создать совместную комиссию для изучения причин состояния господина Навального.

"Федеральная ассоциация врачей очень обеспокоена состоянием здоровья Алексея Навального и поддерживает требование правительства ФРГ к российскому правительству о необходимости всеобъемлющего прояснения обстоятельств, которые привели к этому опасному для жизни заболеванию... Новое обследование, согласно германскому законодательству, могут санкционировать только родственники", - сказал представитель ассоциации.

Как сообщил на пресс-конференции представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер, запрос России на правовую помощь от правоохранительных органов ФРГ будет отработан, передает РИА Новости. Точные сроки не названы. "Запрос о правовой помощи был с согласия правительства ФРГ передан в соответствующее ведомство юстиции в Берлине и будет обработан ведомством юстиции Берлина в соответствии с действующими правилами в регулярном порядке", - сказал представитель МИД.