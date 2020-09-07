"Несокрушимый": восстановление БТР-82А в Сирии показали на видео

Российские специалисты успешно вернули в строй поврежденный в результате нападения террористов в Сирии БТР-82А, принадлежащий военной полиции.

Инцидент произошел во время совместного с турецкой стороной патрулирования в провинции Идлиб. На пути идущей на большой скорости колонны взорвался автомобиль с мощным СВУ.

"Восемьдесят второй" смог спасти находящихся за броней бойцов - они получили травмы, но их жизням ничего не угрожает.

После случившегося некоторые "эксперты" говорили о том, что бронетранспортеру предстоит серьезный капитальный ремонт, однако выпускаемая в Арзамасе машина в очередной раз продемонстрировала свою уникальную способность к быстрому восстановлению.

На видео, опубликованном на YouTube, как раз показаны этапы возвращения в строй бэтээра, который теперь получил собственное имя - "Несокрушимый".

Ранее в июне сообщалось, что рядом с еще одним российским БТР-82А был приведен в действие фугас, мощность которого оценивалась в пятьдесят кг в тротиловом эквиваленте. Тогда вообще обошлось без травм и ранений.

На проходившем недавно Международном военно-техническом форуме "Армия-2020 представили модернизированный образец бронетранспортера с дополнительной защитой и новым необитаемым боевым отделением.

Также была рассекречена колесная БМП К-17 на средней унифицированной платформе "Бумеранг", имеющая повышенные характеристики защиты, подвижности и огневой мощи. Впервые гости выставки смогли познакомиться с особенностями внутреннего устройства этой перспективной машины.