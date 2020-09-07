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7 сентября 2020 г.

Указ губернатора Нижегородской области от 4 сентября 2020 года № 150 "О внесении изменений в Указ Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27"

Дата подписания 4 сентября 2020 г.
Опубликован 7 сентября 2020 г.

Документ является поправкой к

Указ губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 № 27 "О введении режима повышенной готовности"

1. Внести в Указ Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27 "О введении режима повышенной готовности" следующие изменения:

1.1. Пункт 3.6 дополнить подпунктом "з" следующего содержания:

"з) работа читальных залов библиотек.".

1.2. Подпункт "д" пункта 3.7 исключить.

1.3. В пункте 5.10:

а) в подпункте "б" слова "7 суток" заменить словами "5 дней";

б) дополнить подпунктами "в" - "е" следующего содержания:

"в) допускать в читальные залы посетителей с защищенными органами дыхания (масками, повязками, респираторами или др.), а руки перчатками;

г) осуществлять контроль за соблюдением посетителями социальной дистанции и масочного и перчаточного режимов;

д) организовать рассадку посетителей читальных залов с учетом соблюдения дистанции, установленной пунктом 4.3 настоящего Указа;

е) дезинфекции поверхности стола после каждого посетителя читального зала.".

1.4. Подпункт "в" пункта 5.13 изложить в следующей редакции:

"в) продажа продуктов питания, в том числе напитков, осуществляется только в герметичной упаковке;".

1.5. В пункте 5.14:

а) в подпункте "а" слова "за два" заменить словами "за три";

б) в подпункте "б" слова "за два" заменить словами "за три";

в) подпункт "в" дополнить словами ", за исключением периода соревновательной и тренировочной деятельности (для спортсменов и спортивных судей)";

г) дополнить подпунктом "и" следующего содержания:

"и) запрет продажи продуктов питания, в том числе напитков, за исключением произведенных и упакованных в заводских условиях.".

1.6. В пункте 5.15:

а) абзац первый после слов "Дошкольным образовательным организациям," дополнить словами "организациям дополнительного образования,";

б) подпункт "д" после слов "организациях высшего образования," дополнить словами "совершеннолетних лиц, обучающихся в организациях дополнительного образования,";

в) абзац пятый подпункта "е" изложить в следующей редакции:

" - студентам, совершеннолетним лицам, обучающимся в организациях дополнительного образования, при проведении занятий, требующих физической активности, а также занятий творческой направленности;".

2. Настоящий Указ вступает в силу с момента его подписания и подлежит обязательному опубликованию.

Губернатор Г.С.Никитин



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