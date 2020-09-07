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Рубрика: Спорт

Новак Джокович извинился за инцидент на US Open

Текст: Артур Нанян
Теннисист Новак Джокович из Сербии. Фото: AP Photo/Seth Wenig Теннисист Новак Джокович из Сербии. Фото: AP Photo/Seth Wenig
Теннисист Новак Джокович из Сербии. Фото: AP Photo/Seth Wenig

Первая ракетка мира Новак Джокович прокомментировал инцидент во время матча четвертого круга US Open с испанцем Пабло Карреньо-Бустой, из-за которого он был снят с турнира.

Фото: REUTERS/Danielle Parhizkaran
Новак Джокович завершил выступление на US Open из-за дисквалификации

В конце первого сета Джокович проиграл гейм на своей подаче и ударил мячом в стенку корта, но попал в шею судье. Проведя переговоры, организаторы турнира приняли решение о дисквалификации теннисиста.

"Я опечален и опустошен. Слава Богу, с линейным судьей все нормально. Мне очень жаль, что я причинил ей такой стресс. Совершенно ненамеренно. Совершенно неправильно. Что касается дисквалификации, то мне нужно проработать свое разочарование и превратить все это в рост и эволюцию в качестве игрока и человека. Приношу извинения US Open и всем, кого коснулось мое поведение", - написал Джокович на своей странице в Instagram, напоследок поблагодарив за поддержку свою команду, семью и болельщиков.

Добавим, что из-за этого инцидента Джокович будет оштрафован и потеряет все рейтинговые очки, заработанные на US Open-2020.

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