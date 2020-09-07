Новак Джокович извинился за инцидент на US Open

Первая ракетка мира Новак Джокович прокомментировал инцидент во время матча четвертого круга US Open с испанцем Пабло Карреньо-Бустой, из-за которого он был снят с турнира.

В конце первого сета Джокович проиграл гейм на своей подаче и ударил мячом в стенку корта, но попал в шею судье. Проведя переговоры, организаторы турнира приняли решение о дисквалификации теннисиста.

"Я опечален и опустошен. Слава Богу, с линейным судьей все нормально. Мне очень жаль, что я причинил ей такой стресс. Совершенно ненамеренно. Совершенно неправильно. Что касается дисквалификации, то мне нужно проработать свое разочарование и превратить все это в рост и эволюцию в качестве игрока и человека. Приношу извинения US Open и всем, кого коснулось мое поведение", - написал Джокович на своей странице в Instagram, напоследок поблагодарив за поддержку свою команду, семью и болельщиков.

Добавим, что из-за этого инцидента Джокович будет оштрафован и потеряет все рейтинговые очки, заработанные на US Open-2020.