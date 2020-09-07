Новак заявил, что проект "Северный поток - 2" будет реализован

Проект "Северный поток - 2" остается актуальным и будет реализован, несмотря на трудности, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

Он отметил, что проект нужен европейскому рынку, даже с учетом локального снижения спроса на газ на фоне пандемии. "Мы все равно видим сохранение большого потенциала природного газа. Этот проект ("Северный поток - 2" - прим. "РГ"), он будет реализован. Да, есть определенные трудности, но тем не менее, он продолжается", - заявил министр журналистам на полях суперфинала конкурса "Лидеры России". Он подчеркнул, что "Северный поток - 2" - долгосрочный проект.

Напомним, что мощность строящегося газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год. Он прокладывается по дну Балтийского моря из России в Германию.