Новейшие вертолеты пополнили военную базу РФ в Таджикистане

Новейшие вертолеты на базе Ми-8, способные летать в горах на малых высотах, поступили на вооружение 201-й российской военной базы в Таджикистане.

Авиационная группа этой известной базы получила на вооружение два новых транспортно-боевых вертолета Ми-8МТВ5-1.

Как сообщили в пресс-службе Центрального военного округа, эти вертолеты, по сравнению с классическим Ми-8, имеют ряд технических новинок, которые помогают вертолетчикам летать в сложных условиях.

В частности, в кабине пилотов установлено светотехническое оборудование, которое адаптировано для использования очков ночного видения. Это позволяет выполнять полеты даже ночью на малых и предельно малых высотах и проводить взлеты и посадки на неподготовленные площадки.

На вертолеты установлены современные комплексы связи, а также комплекс бортовой обороны, который защищает винтокрылую машину от ракет с головками самонаведения в инфракрасном диапазоне. Вертолет способен перевозить до 36 человек или до 12 раненых военнослужащих, а также различные грузы до 4 тонн, которые могут размещаться как в грузовой кабине, так и на внешних подвесках.

Одна из отличительных особенностей вертолета - изменение конфигурации дверей и люков. На Ми-8МТВ5-1 установлены расширенная почти на полметра левая дверь, а также дополнительная правая дверь.

Кроме того, на корме вертолета вместо откидывающихся вручную грузовых створок установлена аппарель, которая открывается с помощью гидравлического привода. Это позволяет десанту максимально быстро покидать вертолет.

Усовершенствования машины были проведены с учетом боевого опыта вертолетов, в том числе и в Сирии.

Экипажи новейших Ми-8 уже прошли теоретическое и практическое обучение в центре боевой подготовки и переучивания летного состава армейской авиации в Тверской области.

Новые вертолеты повысят боевые возможности российского соединения в Таджикистане.