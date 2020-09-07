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07.09.2020 20:26
Рубрика: Власть

И днем, и ночью над Памиром

Новейшие вертолеты пополнили военную базу РФ в Таджикистане
Текст: Александр Степанов
Российская газета - Федеральный выпуск № 200(8254)
Новейшие вертолеты на базе Ми-8, способные летать в горах на малых высотах, поступили на вооружение 201-й российской военной базы в Таджикистане.

Авиационная группа этой известной базы получила на вооружение два новых транспортно-боевых вертолета Ми-8МТВ5-1.

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Как сообщили в пресс-службе Центрального военного округа, эти вертолеты, по сравнению с классическим Ми-8, имеют ряд технических новинок, которые помогают вертолетчикам летать в сложных условиях.

В частности, в кабине пилотов установлено светотехническое оборудование, которое адаптировано для использования очков ночного видения. Это позволяет выполнять полеты даже ночью на малых и предельно малых высотах и проводить взлеты и посадки на неподготовленные площадки.

На вертолеты установлены современные комплексы связи, а также комплекс бортовой обороны, который защищает винтокрылую машину от ракет с головками самонаведения в инфракрасном диапазоне. Вертолет способен перевозить до 36 человек или до 12 раненых военнослужащих, а также различные грузы до 4 тонн, которые могут размещаться как в грузовой кабине, так и на внешних подвесках.

Одна из отличительных особенностей вертолета - изменение конфигурации дверей и люков. На Ми-8МТВ5-1 установлены расширенная почти на полметра левая дверь, а также дополнительная правая дверь.

Кроме того, на корме вертолета вместо откидывающихся вручную грузовых створок установлена аппарель, которая открывается с помощью гидравлического привода. Это позволяет десанту максимально быстро покидать вертолет.

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Усовершенствования машины были проведены с учетом боевого опыта вертолетов, в том числе и в Сирии.

Экипажи новейших Ми-8 уже прошли теоретическое и практическое обучение в центре боевой подготовки и переучивания летного состава армейской авиации в Тверской области.

Новые вертолеты повысят боевые возможности российского соединения в Таджикистане.

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