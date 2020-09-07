Новые российские партии объединятся для наблюдения на выборах

Представители четырех политических партий в рамках круглого стола обменялись идеями по организации общественного наблюдения в ходе выборов.

Встреча прошла по инициативе партии "Новые люди". В ней приняли участие эксперты и представители партии "Зеленая альтернатива", "Партии прямой демократии" и "Российской партии пенсионеров". Они обсудили предстоящую на выборах работу наблюдателей и юристов, целью которых станет выявление нарушений и предотвращение возможной фальсификации.

- Можно активно провести избирательную кампанию и получить поддержку людей, но можно и все потерять в один день, - отметил председатель партии "Новые люди" Алексей Нечаев. - Многие не ходят на выборы, потому что не уверены в их честности.

По его словам, в предстоящие дни голосования на 5383 участках будут работать 10766 наблюдателей от партии, не считая резерва. Все они прошли обучение. За три недели было проведено более 200 тренингов, для них издали свыше 10000 детальных пособий. Каждый наблюдатель получит спецпакет документов.

- Эта идея очень меня удивила, положительно, - призналась кандидат политических наук Наталья Голубкова. - Обучение наблюдателей - это уже бесценный опыт, а выпуск пособий - это еще и создание своего рода правовой библиотечки.

Также разработаны шаблоны жалоб по типовым нарушениям на выборах, сказал Алексей Нечаев. Наблюдателю не потребуется тратить время на их написание. Достаточно заполнить бланк и внести в него имена ответственных должностных лиц. Это сэкономит время и сотрудникам избиркомов, сделает процесс прозрачнее. По словам Натальи Голубковой, порой, жалобы пишут так хитро, чтобы при любом решении определенная партия отметилась бы в информационном поле.

- Для предотвращения вбросов мы изготовили пломбы с 4-мя степенями защиты, предназначенные для опечатывания сейф-пакетов, - рассказал Алексей Нечаев. - Мы проведем экзит-полы, в пяти регионах заказали их ВЦИОМ. В дни выборов будет работать единый колл-центр по нарушениям, которым смогут воспользоваться представители любой партии, любой избиратель.

Юристы будут давать консультации по звонкам, а в случае необходимости помогут оперативно подготовить жалобу и обращение в суд или избирком. Также на всех избирательных участках наблюдатели будут вести мобильную и стационарную видео- и фотосъемку.

- Это большой шаг, что новые партии, непарламентские партии объединяются и защищают свое право быть избранными, - считает председатель правления "Зеленой альтернативы" Руслан Хвостов. - У нас тоже созданы мобильные группы, которые будут оперативно выезжать на участки, откуда поступят сигналы о нарушениях.

Он поблагодарил коллег за озвученные идеи и заверил, что они будут взяты на вооружение.

- Соглашусь с тезисом о недоверии к выборам у ряда гра...ждан- сказал зампредседателя "Российской партии пенсионеров" Андрей Широков. - Ситуацию нужно исправлять активной работой наблюдателей и юристов. На участковых комиссиях мы иногда видим одни цифры, а уровнем выше они уже другие.

Член Координационного совета Общественной палаты РФ по общественному контролю за голосованием Артем Кирьянов напомнил, что подрастает новое электоральное поколение. Оно не должно сомневаться в честности выборов.

- Мы видим, как стремительно развиваются новые технологии, - говорит эксперт. - Надо понимать, что в сегодняшних условиях, при фото- и видеофиксации, большом количестве наблюдателей, наказание за нарушения будет неотвратимо.

Лидер "Партии прямой демократии" Вячеслав Макаров высоко оценил перспективы использования интернета для участия в выборах, но и озвучил ряд проблем. По его словам, отторжения электронное голосование у граждан не вызвало, и как заведомо нечестное оно не воспринимается. Но небольшая критика в его адрес звучит.

- Голосование по интернету не будет восприниматься как заведомо искаженное, если открыть наблюдателям доступ к мониторингу серверов и системам хранения данных, - считает Вячеслав Макаров. - Сейчас нет законодательных требований к наблюдателям при электронном голосовании. Их права следует закрепить в законе - предусмотреть работу экспертных групп, которые будут разбираться с исходным кодом системы.

Идею присутствия на участках обученных наблюдателей и круглосуточной фиксации происходящего камерами поддержал и член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод. Он напомнил, что сейчас активно обсуждается идея расширения полномочий и форм общественного наблюдения.

- Пока оно предусматривается только в день голосования, - объяснил Александр Брод. - Мы же говорим, что общественное наблюдение должно начинаться со старта избирательной кампании, чтобы выдвижение и регистрация кандидатов, агитация также сопровождались бы тщательным наблюдением со всеми полномочиями, с присутствием в избирательных комиссиях.

Алексей Нечаев еще раз констатировал: людям нужна реальная картина выборов и точный подсчет голосов, а сотрудники избиркомов не должны видеть в партиях и наблюдателях врагов. Они должны воспринимать их как коллег и партнеров. Участники круглого стола согласились и с этим.

- Мы рады появлению новых лиц на политическом ландшафте России, - резюмировал член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Борисов, обратившись к участникам встречи. - Именно вы обеспечиваете конкуренцию, состязание идей и взглядов при организации и проведении выборов. Чем больше будет таких партий, тем больше это дает возможность подлинного выбора нашим избирателям.