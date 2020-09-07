Нурмагомедов планирует завершить карьеру в 34 года

Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов заявил, что завершит карьеру в 34 года. Об этом сам Нурмагомедов рассказал в эфире телеканала "Матч ТВ".

31-летний чемпион, выступающий в UFC уже 8 лет, проведет следующий бой 24 октября против американца Джастина Гэтжи.

"Не вижу себя в ММА в 35 лет. В 34 еще можно, но в 35 сложно выступать в UFC на пике", - заявил он.

Нурмагомедов отметил, что не помнит ни одного спортсмена, который бы выступал в этом весе после 35 лет. Он также считает, что подобное может "серьезно сказаться на здоровье".

В настоящее время в активе Нурмагомедова 28 побед и ни одного поражения.