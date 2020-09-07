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07.09.2020 15:54
Рубрика: Спорт

Нурмагомедов планирует завершить карьеру в 34 года

Текст: Максим Домчев
Фото: Саид Царнаев/РИА Новости Фото: Саид Царнаев/РИА Новости
Фото: Саид Царнаев/РИА Новости

Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов заявил, что завершит карьеру в 34 года. Об этом сам Нурмагомедов рассказал в эфире телеканала "Матч ТВ".

Фото: Getty Images
Хабиб Нурмагомедов: Мы знаем плюсы и минусы Джастина Гэтжи

31-летний чемпион, выступающий в UFC уже 8 лет, проведет следующий бой 24 октября против американца Джастина Гэтжи.

"Не вижу себя в ММА в 35 лет. В 34 еще можно, но в 35 сложно выступать в UFC на пике", - заявил он.

Нурмагомедов отметил, что не помнит ни одного спортсмена, который бы выступал в этом весе после 35 лет. Он также считает, что подобное может "серьезно сказаться на здоровье".

В настоящее время в активе Нурмагомедова 28 побед и ни одного поражения.

Спорт Виды спорта Единоборства и силовые виды Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов

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