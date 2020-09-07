Памфилова считает, что досрочных выборов в Госдуму не будет

Досрочных выборов депутатов Государственной думы не будет, считает глава ЦИК Элла Памфилова. При этом она предложила подумать о переносе Единого дня голосования на школьные каникулы.

В понедельник Памфилова приняла участие в мероприятиях суперфинала всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России".

"Я предполагаю, что досрочных выборов в Госдуму все же не будет", - приводит "Интерфакс" слова председателя ЦИК.

Дискуссия о досрочных выборах в Госдуму возникла в связи с принятием поправок к Конституции и изменением полномочий нижней палаты парламента. Провести досрочные выборы предлагал единоросс Александр Карелин, но депутаты не поддержали законопроект. Аналогичную идею высказывал также лидер "Справедливой России" Сергей Миронов.

Говоря о том, какой месяц был бы наиболее удобным для выборов, Памфилова отметила, что многодневное голосование надо проводить так, чтобы оно не мешало учебному процессу в школах, где располагаются многие избирательные участки. По ее мнению, один из вариантов - совместить голосование с каникулами.

"Считаю, что лучше найти оптимальный месяц и привести Единый день голосования и каникулы к единому знаменателю. Например, проводить выборы в апреле, установить единую неделю каникул, когда можно проводить выборы", - сказала глава ЦИК.

Согласно действующему законодательству, Единый день голосования проходит во второе воскресенье сентября, а в годы проведения основных выборов в Госдуму - одновременно с ними. Ближайшая думская кампания намечена на 2021 год.